Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 16
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|15/4/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.16
|Shrs:
|110,933,679.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|15/4/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.24
|Shrs:
|13,213,195.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|15/4/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.20
|Shrs:
|59,071,222.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|15/4/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.12
|Shrs:
|2,119,627.00
|Tckr:
|FSEM
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EAH
|Date:
|15/4/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.89
|Shrs:
|15,096,597.00
|Tckr:
|FSCE
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|UIH
|Date:
|15/4/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.40
|Shrs:
|435,820.00
|Tckr:
|FSMU
|Fund:
|FIL ESG USD EM BOND ETF
|EHI
|Date:
|15/4/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.92
|Shrs:
|5,957,136.00
|Tckr:
|FESE GY
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|15/4/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.90
|Shrs:
|9,162,489.00
|Tckr:
