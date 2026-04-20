DJ PTA-HV: bet-at-home.com AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG

bet-at-home.com AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Düsseldorf (pta000/20.04.2026/15:58 UTC+2)

bet-at-home.com AG Düsseldorf

ISIN DE000A0DNAY5 / WKN A0DNAY

Einladung zur ordentlichen virtuellen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre* der bet-at-home.com AG, Düsseldorf, hiermit ein zu der am Freitag, den 29. Mai 2026, um 10:00 Uhr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung.

Die Hauptversammlung wird gemäß -- 118a Abs. 1 Satz 1 AktG i.V.m. -- 21 der Satzung in Form einer virtuellen Hauptversammlung abgehalten. Die gesamte Hauptversammlung wird mit Bild und Ton über ein passwortgeschütztes InvestorPortal für ordnungsgemäß angemeldete und legitimierte Aktionäre am Tag der Hauptversammlung übertragen. Die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können ihre Rechte - wie unter Ziffer III. dieser Einberufung im Einzelnen beschrieben - ausüben.

* (Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einberufung auf eine durchgehend geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu verstehen.)

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025, des zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2025 nebst dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach ---- 289a und 315a des Handelsgesetzbuches sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Auch die übrigen vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung nach -- 176 Abs. 1 Satz 1 AktG lediglich zugänglich zu machen, einer Beschlussfassung hierzu bedarf es nicht. Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 1 daher keinen Beschluss zu fassen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ypsilon Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. Die Wahl schließt die etwaige prüferische Durchsicht eines verkürzten Abschlusses und eines Zwischenlageberichts zum 30. Juni 2026 durch den Abschlussprüfer gemäß -- 115 Abs. 5 Satz 1 WpHG ein.

Hinweise:

Der Vorschlag des Aufsichtsrats zur Wahl des Abschlussprüfers ist gemäß -- 124 Abs. 3 Satz 2 AktG auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses zu stützen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern. Besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern, nimmt er selbst die Aufgaben des Prüfungsausschusses wahr (-- 107 Abs. 4 Satz 1 AktG). Eine Empfehlung eines Prüfungsausschusses an den Aufsichtsrat erfolgte daher nicht. In Wahrnehmung der Aufgaben des Prüfungsausschusses wird entsprechend Art. 16 Abs. 2 Unterabs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 (" EU-Abschlussprüferverordnung") erklärt, dass der Wahlvorschlag frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und dass dem Aufsichtsrat keine Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde.

5. Bestellung des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026

Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) durch den deutschen Gesetzgeber war zum Zeitpunkt der Beauftragung der Veröffentlichung dieser Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung noch nicht erfolgt. Im September 2025 hat die amtierende Bundesregierung einen überarbeiteten Entwurf für das CSRD-Umsetzungsgesetz in den Bundestag eingebracht. Zum Zeitpunkt der Beauftragung der Veröffentlichung dieser Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung war weiterhin offen, bis wann und mit welchem abschließenden Inhalt mit einer Umsetzung des Gesetzesentwurfs zu rechnen ist. Um zu vermeiden, dass nach Abschluss des nationalen Gesetzgebungsverfahrens ggf. eine weitere Hauptversammlung der Gesellschaft erfolgen muss, um den Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen, soll die Hauptversammlung am 29. Mai 2026 einen solchen Prüfer vorsorglich wählen, und zwar nur für den Fall, dass das nationale Recht eine entsprechende Bestellung durch die Hauptversammlung vorsehen wird.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ypsilon Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Prüfer des (Konzern-) Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. Die Bestellung erfolgt vorsorglich für den Fall, dass die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) durch den deutschen Gesetzgeber in nationales Recht erfolgt und dass die Gesellschaft in der Folge gesetzlich verpflichtet ist, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 vorzunehmen und den hierzu zu erstattenden (Konzern-) Nachhaltigkeitsbericht durch einen Abschlussprüfer prüfen zu lassen und diese Prüfung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nicht ohnehin dem Abschlussprüfer obliegt, der den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2026 prüft.

Hinweise:

Auf die Hinweise unter Tagesordnungspunkt 4 wird Bezug genommen.

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach ---- 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit -- 10 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt gemäß -- 10 Abs. 2 der Satzung nach Bestimmung der Hauptversammlung längstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Der amtierende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Martin Arendts, wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Mai 2022 gewählt, und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über seine Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt. Die weiteren von der Hauptversammlung gewählten bisherigen Aufsichtsratsmitglieder, Frau Véronique Giraudon und Herr Francois Riahi, sind mit Wirkung zum 12. Dezember 2025 aufgrund erklärter Amtsniederlegungen aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Auf Antrag des Vorstands wurden zwischenzeitlich durch das zuständige Gericht gemäß -- 104 AktG zwei Aufsichtsratsmitglieder bestellt. Diese zwei gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder haben ihre Ämter am 7. April 2026 niedergelegt.

Nachfolgend wurde erneut ein Antrag auf gerichtliche Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß -- 104 AktG gestellt. Die gemäß -- 104 AktG zur gerichtlichen Bestellung vorgeschlagenen Kandidaten sollen von der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Mai 2026 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Mitglieder des Aufsichtsrats mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Mai 2026 folgende Personen zu wählen:

6.1. Herrn Mag. Michael Buchner, HR-Manager bei der JOB.ON Personaldienste GmbH, Linz, Österreich, wohnhaft in Neuhofen an der Krems, Österreich, und

6.2. Herrn Mag. Wolfgang Reisinger, Geschäftsführer (COO/CFO) der Tractive GmbH, Pasching, Österreich, wohnhaft in Haag, Österreich,

und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 beschließt.

Hinweise:

Die Wahlen sollen als Einzelwahlen durchgeführt werden, d.h. über die Wahlvorschläge unter den vorstehenden Unterpunkten 6.1 und 6.2 wird gesondert abgestimmt.

Der Aufsichtsrat soll bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung gemäß der Empfehlung C. 13 des Deutschen Corporate Governance Kodex (in der Fassung vom 28. April 2022 (nachfolgend "Kodex")) die persönlichen und die geschäftlichen Beziehungen eines jeden Kandidaten zum Unternehmen, zu den Organen der Gesellschaft und zu einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär offenlegen:

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 09:58 ET (13:58 GMT)