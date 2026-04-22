DJ PTA-HV: Linz Textil Holding AG: Einberufung der 148. ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 107 Abs. 3 AktG

Linz Textil Holding AG: Einberufung der 148. ordentlichen Hauptversammlung

Linz (pta000/22.04.2026/14:30 UTC+2)

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 148. ordentlichen Hauptversammlung der LINZ TEXTIL HOLDING AG am Donnerstag, dem 21. Mai 2026, um 10:00 Uhr MESZ, im Volkshaus Kleinmünchen, Großer Saal, Dauphinestraße 19, 4030 Linz.

I. ABHALTUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG MIT PRÄSENZ DER AKTIONÄRE

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der LINZ TEXTIL HOLDING AG wird als Präsenz-Hauptversammlung abgehalten. Die Gesellschaft behält sich vor, beim Eingang die Kontaktdaten der Teilnehmer an der Hauptversammlung zu erheben.

II. TAGESORDNUNG

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des konsolidierten nicht-finanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2025

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das

Geschäftsjahr 2025

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das

Geschäftsjahr 2025

6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

7. Wahlen in den Aufsichtsrat

8. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

III. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab dem 30. April 2026 (24:00 Uhr, MESZ) auf der Inter--netseite der Gesellschaft unter www.linz-textil.at zugänglich:

-- Jahresabschluss mit Lagebericht,

-- Corporate-Governance-Bericht,

-- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,

-- Vorschlag für die Gewinnverwendung,

-- gesonderter konsolidierter nichtfinanzieller Bericht,

-- Bericht des Aufsichtsrats,

-- Vergütungsbericht,

jeweils für das Geschäftsjahr 2025,

-- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8,

-- Erklärungen der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß -- 87 Abs 2 AktG samt Lebensläufen,

-- Formular für die Erteilung einer Vollmacht,

-- Formular für den Widerruf einer Vollmacht,

-- vollständiger Text dieser Einberufung.

IV. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEIL-NAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 11. Mai 2026 (24:00 Uhr, MESZ) (Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestätigung gemäß -- 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 18. Mai 2026 (24:00 Uhr, MESZ) aus--schließlich in Schriftform auf einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss, erforderlich:

(i) für die Übermittlung der Depotbestätigungen in Schriftform

Per Post oder Boten LINZ TEXTIL HOLDING AG

zH Investor Relations

Wiener Straße 435, 4030 Linz

Per E-Mail ein elektronisches Dokument im Format PDF mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gem -- 4 Abs 1 SVG an

anmeldung.linztextil@hauptversammlung.at

Per SWIFT GIBAATWGGMS

(Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000723606 im Text angeben)

(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigungen in Textform, die die Satzung gem -- 16 Abs 3 genügen lässt

Per Telefax +43 (0)1 8900 500-50, z.H. Investor Relations

Per E-Mail anmeldung.linztextil@hauptversammlung.at

(Bitte Depotbestätigung im Format PDF)

Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen.

Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Depotbestätigung gemäß -- 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied-staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:

-- Angaben über den Aussteller: Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes,

-- Angaben über den Aktionär: Name/Firma und Anschrift, bei natürlichen Personen zusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls Register und Nummer, unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird,

-- Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000723606,

-- Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung,

-- Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptver-sammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 11. Mai 2026 (24:00 Uhr, MESZ) beziehen.

Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegen-genommen.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität der zur Hauptversammlung erschienenen Personen festzustellen.

Die Aktionäre und deren Bevollmächtigte werden ersucht, zur Identifikation bei der Re-gistrierung einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis bereit zu halten.

Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 9:00 Uhr, MESZ.

V. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS DABEI EINZUHALTENDE VERFAHREN

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist und dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung Punkt IV nachgewiesen hat, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er ver--tritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform (-- 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können.

Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung möglich.

Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende Kommunikationswege und Adressen an:

Per Post oder Boten LINZ TEXTIL HOLDING AG

zH Investor Relations

Wiener Straße 435, 4030 Linz

Per Telefax: +43 (0)1 8900 500-50

Per E-Mail anmeldung.linztextil@hauptversammlung.at (Dabei können die Vollmachten in den Formaten PDF, JPG, TXT und TIF Berücksichtigung finden.)

Die Vollmachten müssen spätestens bis 20. Mai 2026, 16:00 Uhr, MESZ, bei einer der zuvor ge--nannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung übergeben werden.

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.linz-textil.at abrufbar. Wir bitten im Interesse einer reibungslosen Abwicklung stets die bereitgestellten Formulare zu verwenden.

Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum Inhalt der Vollmacht, ergeben sich aus dem den Aktionären zur Verfügung gestellten Vollmachtsformular.

Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (-- 10a AktG) Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung, auf dem für dessen Über--mittlung an die Gesellschaft vorgesehenen Weg, die Erklärung abgibt, dass ihm Voll--macht erteilt wurde.

Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in der Hauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt als Widerruf einer vorher erteilten Vollmacht.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

VI. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN ---- 109, 110, 118 UND 119 AKTG

1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach -- 109 AktG

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April 22, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)