DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Mit sorgenvollen Blicken haben die Anleger zuletzt auf SAP geschaut. Die Aktie hat dieses Jahr bereits etwa 25 Prozent verloren. Investoren fürchten, dass KI im Softwaregeschäft für eine starke Disruption sorgt und das Geschäftsmodell etablierter Anbieter gefährdet. Das wiederum halten einige Analysten im Fall von SAP für übertrieben, zumal die Walldorfer selbst bei KI kräftig mitmischen. Bei der Präsentation der Erstquartalszahlen am Donnerstag nach US-Börsenschluss werden neben den KI-Ambitionen vor allem die Aufträge im angestammten Cloud-Geschäft im Vordergrund stehen - auch angesichts des schwierigen konjunkturellen Umfelds.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25 Operative Marge 28,5 -- 19 27,2 Umsatzerlöse 9.526 +5,7% 19 9.013 Cloud- und Softwareerlöse 8.481 +6,8% 18 7.938 Softwarelizenzen 128 -30,0% 17 183 Softwaresupport 2.481 -10,2% 18 2.761 Clouderlöse 5.873 +18% 18 4.993 Operatives Ergebnis 2.713 +10,5% 19 2.455 Ergebnis nach Steuern 1.834 +9,1% 3 1.681 Ergebnis je Aktie 1,59 +10,6% 6 1,44 Current Cloud Backlog 21.739 +19,4% 10 18.202 Freier Cashflow 3.828 +6,8% 7 3.583

Die Zahlen werden um 22:05 Uhr veröffentlicht - die Analystenkonferenz folgt um 23:00 Uhr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Investor Update für China

07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 1Q

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q

07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 1Q

10:00 DE/Eon SE, HV

10:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz 1Q

10:00 DE/Schaeffler AG, HV

10:30 DE/Beiersdorf AG, HV

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q

22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Rolls-Royce 0,05 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,7 zuvor: 48,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,6 zuvor: 48,8 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 49,4 zuvor: 50,0 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 50,1 zuvor: 50,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51.0 zuvor: 51,9 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 51,0 zuvor: 52,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 49,5 zuvor: 50,2 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 50,7 zuvor: 51,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,7 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,5 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 50,5 zuvor: 51,0 - US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 207.000 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 51,0 zuvor: 49,8 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,3

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 24.113,00 -1,0 E-Mini-Future S&P-500 7.133,00 -0,5 E-Mini-Future Nasdaq-100 26.950,25 -0,5 Topix (Tokio) 3.714,45 -0,8 Hang-Seng (Hongk.) 25.882,02 -1,1 Shanghai-Comp. 4.082,60 -0,6 Mittwoch: zuletzt +/- % DAX 24.194,90 -0,3 DAX-Future 24.348,00 -0,4 XDAX 24.198,73 +0,0 MDAX 31.176,64 -0,6 TecDAX 3.670,77 -0,8 SDAX 18.041,73 -0,5 Euro-Stoxx-50 5.906,22 -0,4 Stoxx-50 5.060,00 -0,3 Dow-Jones 49.490,03 +0,7 S&P-500 7.137,90 +1,1 Nasdaq Composite 24.657,57 +1,6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit stärkeren Abgaben in den Handel starten. Anleger verlässt zunehmend die Hoffnung, dass es eine rasche Lösung im Irankrieg geben wird. US-Präsident Donald Trump hat zwar den Waffenstillstand auf unbegrenzte Zeit verlängert. Die Straße von Hormus bleibt aber weiter geschlossen. Zugleich sind die Bemühungen für eine diplomatischen Lösung des Konflikts ins Stocken geraten, eine baldige Lösung zeichnet sich nicht, und damit steigen die Risiken für die Weltwirtschaft. Die Ölpreise ziehen am Morgen weiter an. Die Spuren des Irankriegs dürften sich zunehmend in den Wirtschaftsdaten widerspiegeln, das sollten auch die am Vortag europäischen Einkaufsmanagerindizes zeigen.

Rückblick: Leichter - Nach den Verlusten der Vortage blieb eine Gegenbewegung aus, obwohl US-Präsident Trump den Waffenstillstand mit dem Iran verlängert hatte. Bremsend wirkte der wieder auf über 100 Dollar gestiegene Brent-Ölpreis vor dem Hintergrund der weiter nicht passierbaren Straße von Hormus. Aus Deutschland kam als weiterer Bremser eine gesenkte Wachstumsprognose. Positiv kamen Geschäftszahlen von ABB an, die Aktie legte um 3,4 Prozent auf Rekordhoch zu. Besonders der klar höher als erwartet ausgefallene Auftragseingang beeindruckte - dazu kam eine Prognoseerhöhung. Die Kurse der Wettbewerber Siemens (unverändert) und Schneider (+0,7%) hielten sich im Sog von ABB besser als der breite Markt. Auf positive Kursresonanz stießen die Quartalszahlen von Akzo Nobel (+2,6%). Das bereinigte Betriebsergebnis übertraf die Konsensschätzung um 7 Prozent. ASMI schossen um 7,1 Prozent nach oben. Ergebnisse und kurzfristiger Ausblick dürften eine Anhebung der Konsensschätzungen nach sich ziehen, hieß es bei Citi. Im Gefolge ging es für Infineon um 3,5 Prozent nach oben, für ASML um 1,0 Prozent. Vor dem Hintergrund der Kerosin-Thematik schlossen Branchenwerte wie IAG (-3,4%) oder Air France-KLM (-1,7%) sehr schwach.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Angebliche Fusionspläne zwischen Deutsche Telekom und der Tochter T-Mobile US durch Zusammenlegung in einer Holding kamen nicht gut an. Die T-Aktie sackte um 4,8 Prozent ab. Der Plan ziele offenbar darauf ab, das höhere Bewertungsniveau der US-Tochter anzuzapfen, hieß es. Die Hürden dafür seien aber hoch und in T-Mobile US engagierte US-Investoren dafür wohl eher schwer zu begeistern. DAX-Tagesgewinner waren Siemens Energy mit einem Plus von 6,9 Prozent. Starke Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers GE Vernova trieben. Erneut sehr schwach zeigten sich nachrichtenlos MTU. Das Papier des Triebwerkeherstellers verbilligte sich um weitere 3,8 Prozent. Seit Freitag büßte der Kurs damit 14 Prozent ein. Nach unerwartet starken Geschäftszahlen ging für K+S um 8,7 Prozent nach oben. Tui gaben um weitere 3,5 Prozent nach - belastet von einer Prognosesenkung. Für Lufthansa ging es um 2,9 Prozent nach unten. Die Fluglinie nimmt bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm, um Kerosin einzusparen. Dazu wird die mittelfristige Streckenplanung für die kommenden Monate überarbeitet.

XETRA-NACHBÖRSE

Flatexdegiro wurden auf Tradegate rund 1 Prozent höher gehandelt, nachdem der Online-Broker im ersten Quartal Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert hatte. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. RTL stiegen um fast 4 Prozent. Am Abend war grünes Licht aus Brüssel gekommen für die im Juni 2025 vereinbarte Übernahme von Sky Deutschland - ohne Auflagen. Stabilus wurden rund 1 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen hatte einen Rückgang des operativen Gewinns und des Umsatzes berichtet, damit aber dennoch besser abgeschnitten als erwartet. Den Ausblick bestätigte Stabilus aber lediglich.

USA - AKTIEN

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April 23, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)

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