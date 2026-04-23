Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 23.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie zündet die nächste Explorationsstufe - und der Markt beginnt aufzuwachen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
23.04.2026 08:09 Uhr
141 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Mit sorgenvollen Blicken haben die Anleger zuletzt auf SAP geschaut. Die Aktie hat dieses Jahr bereits etwa 25 Prozent verloren. Investoren fürchten, dass KI im Softwaregeschäft für eine starke Disruption sorgt und das Geschäftsmodell etablierter Anbieter gefährdet. Das wiederum halten einige Analysten im Fall von SAP für übertrieben, zumal die Walldorfer selbst bei KI kräftig mitmischen. Bei der Präsentation der Erstquartalszahlen am Donnerstag nach US-Börsenschluss werden neben den KI-Ambitionen vor allem die Aufträge im angestammten Cloud-Geschäft im Vordergrund stehen - auch angesichts des schwierigen konjunkturellen Umfelds.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, je Aktie in Euro, Marge in Prozent): 

PROG  PROG PROG 
1. QUARTAL           1Q26  ggVj Zahl   1Q25 
Operative Marge        28,5   --  19   27,2 
Umsatzerlöse         9.526  +5,7%  19   9.013 
Cloud- und Softwareerlöse   8.481  +6,8%  18   7.938 
Softwarelizenzen        128 -30,0%  17    183 
Softwaresupport        2.481 -10,2%  18   2.761 
Clouderlöse          5.873  +18%  18   4.993 
Operatives Ergebnis      2.713 +10,5%  19   2.455 
Ergebnis nach Steuern     1.834  +9,1%   3   1.681 
Ergebnis je Aktie       1,59 +10,6%   6   1,44 
Current Cloud Backlog    21.739 +19,4%  10  18.202 
Freier Cashflow        3.828  +6,8%   7   3.583

Die Zahlen werden um 22:05 Uhr veröffentlicht - die Analystenkonferenz folgt um 23:00 Uhr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Investor Update für China

07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 1Q

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q

07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 1Q

10:00 DE/Eon SE, HV

10:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz 1Q

10:00 DE/Schaeffler AG, HV

10:30 DE/Beiersdorf AG, HV

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q

22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index) 

Unternehmen       Dividende 
Rolls-Royce        0,05 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR 

- FR 
  09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 48,7 
     zuvor:  48,8 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 48,6 
     zuvor:  48,8 
 
     Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 49,4 
     zuvor:  50,0 
- DE 
  09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 50,1 
     zuvor:  50,9 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 51.0 
     zuvor:  51,9 
 
     Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 51,0 
     zuvor:  52,2 
- EU 
  10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 49,5 
     zuvor:  50,2 
 
  10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 50,7 
     zuvor:  51,6 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 50,0 
     zuvor:  50,7 
- GB 
  10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 50,0 
     zuvor:  50,5 
 
     Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 50,5 
     zuvor:  51,0 
- US 
  14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März 
 
     Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 210.000 
     zuvor:  207.000 
 
  15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 51,0 
     zuvor:  49,8 
 
     Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE: 52,5 
     zuvor:  52,3

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES 

Aktuell: 
Index            zuletzt +/- % 
DAX Futures        24.113,00  -1,0 
E-Mini-Future S&P-500   7.133,00  -0,5 
E-Mini-Future Nasdaq-100 26.950,25  -0,5 
Topix (Tokio)       3.714,45  -0,8 
Hang-Seng (Hongk.)    25.882,02  -1,1 
Shanghai-Comp.       4.082,60  -0,6 
 
Mittwoch: 
          zuletzt +/- % 
DAX        24.194,90  -0,3 
DAX-Future    24.348,00  -0,4 
XDAX       24.198,73  +0,0 
MDAX       31.176,64  -0,6 
TecDAX       3.670,77  -0,8 
SDAX       18.041,73  -0,5 
Euro-Stoxx-50   5.906,22  -0,4 
Stoxx-50      5.060,00  -0,3 
Dow-Jones     49.490,03  +0,7 
S&P-500      7.137,90  +1,1 
Nasdaq Composite 24.657,57  +1,6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit stärkeren Abgaben in den Handel starten. Anleger verlässt zunehmend die Hoffnung, dass es eine rasche Lösung im Irankrieg geben wird. US-Präsident Donald Trump hat zwar den Waffenstillstand auf unbegrenzte Zeit verlängert. Die Straße von Hormus bleibt aber weiter geschlossen. Zugleich sind die Bemühungen für eine diplomatischen Lösung des Konflikts ins Stocken geraten, eine baldige Lösung zeichnet sich nicht, und damit steigen die Risiken für die Weltwirtschaft. Die Ölpreise ziehen am Morgen weiter an. Die Spuren des Irankriegs dürften sich zunehmend in den Wirtschaftsdaten widerspiegeln, das sollten auch die am Vortag europäischen Einkaufsmanagerindizes zeigen.

Rückblick: Leichter - Nach den Verlusten der Vortage blieb eine Gegenbewegung aus, obwohl US-Präsident Trump den Waffenstillstand mit dem Iran verlängert hatte. Bremsend wirkte der wieder auf über 100 Dollar gestiegene Brent-Ölpreis vor dem Hintergrund der weiter nicht passierbaren Straße von Hormus. Aus Deutschland kam als weiterer Bremser eine gesenkte Wachstumsprognose. Positiv kamen Geschäftszahlen von ABB an, die Aktie legte um 3,4 Prozent auf Rekordhoch zu. Besonders der klar höher als erwartet ausgefallene Auftragseingang beeindruckte - dazu kam eine Prognoseerhöhung. Die Kurse der Wettbewerber Siemens (unverändert) und Schneider (+0,7%) hielten sich im Sog von ABB besser als der breite Markt. Auf positive Kursresonanz stießen die Quartalszahlen von Akzo Nobel (+2,6%). Das bereinigte Betriebsergebnis übertraf die Konsensschätzung um 7 Prozent. ASMI schossen um 7,1 Prozent nach oben. Ergebnisse und kurzfristiger Ausblick dürften eine Anhebung der Konsensschätzungen nach sich ziehen, hieß es bei Citi. Im Gefolge ging es für Infineon um 3,5 Prozent nach oben, für ASML um 1,0 Prozent. Vor dem Hintergrund der Kerosin-Thematik schlossen Branchenwerte wie IAG (-3,4%) oder Air France-KLM (-1,7%) sehr schwach.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Angebliche Fusionspläne zwischen Deutsche Telekom und der Tochter T-Mobile US durch Zusammenlegung in einer Holding kamen nicht gut an. Die T-Aktie sackte um 4,8 Prozent ab. Der Plan ziele offenbar darauf ab, das höhere Bewertungsniveau der US-Tochter anzuzapfen, hieß es. Die Hürden dafür seien aber hoch und in T-Mobile US engagierte US-Investoren dafür wohl eher schwer zu begeistern. DAX-Tagesgewinner waren Siemens Energy mit einem Plus von 6,9 Prozent. Starke Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers GE Vernova trieben. Erneut sehr schwach zeigten sich nachrichtenlos MTU. Das Papier des Triebwerkeherstellers verbilligte sich um weitere 3,8 Prozent. Seit Freitag büßte der Kurs damit 14 Prozent ein. Nach unerwartet starken Geschäftszahlen ging für K+S um 8,7 Prozent nach oben. Tui gaben um weitere 3,5 Prozent nach - belastet von einer Prognosesenkung. Für Lufthansa ging es um 2,9 Prozent nach unten. Die Fluglinie nimmt bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm, um Kerosin einzusparen. Dazu wird die mittelfristige Streckenplanung für die kommenden Monate überarbeitet.

XETRA-NACHBÖRSE

Flatexdegiro wurden auf Tradegate rund 1 Prozent höher gehandelt, nachdem der Online-Broker im ersten Quartal Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert hatte. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. RTL stiegen um fast 4 Prozent. Am Abend war grünes Licht aus Brüssel gekommen für die im Juni 2025 vereinbarte Übernahme von Sky Deutschland - ohne Auflagen. Stabilus wurden rund 1 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen hatte einen Rückgang des operativen Gewinns und des Umsatzes berichtet, damit aber dennoch besser abgeschnitten als erwartet. Den Ausblick bestätigte Stabilus aber lediglich.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 23, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.