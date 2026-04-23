EQS-News: 50 Best
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VANCOUVER, BC, 23. April 2026 /PRNewswire/ --
Die Liste der North America's 50 Best Bars, die von Perrier gesponsert wird, wurde am 22. April 2026 in Vancouver im Rahmen einer Live-Preisverleihung bekannt gegeben. Das jährliche Ranking präsentiert Bars aus den USA, Mexiko, Kanada und der Karibik und würdigt herausragende Leistungen im Bereich Getränke und Gastfreundschaft.
New York's Sip & Guzzle wird zur No.1 gekürt als The Best Bar in North America, gesponsert von Perrier, sowie The Best Bar in Northeast USA. Mexico City's Bar Mauro belegt No.2, gefolgt von New York's Bar Snack auf No.3.
Emma Sleight, Leiter der Inhaltsredaktion bei North America's 50 Best Bars, sagt: "Die diesjährige Liste spiegelt die unglaubliche Kreativität und das Talent wider, die die Cocktailkultur prägen. Von anerkannten Marktführern bis hin zu aufregenden Neueröffnungen definieren diese Bars neu, was ein Gastro-Erlebnis von Weltklasse ist."
Die vollständige Liste kann HIER eingesehen werden.
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23.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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