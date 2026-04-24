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PR Newswire
24.04.2026 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, April 24

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2026/04/23 USD ACCUMULATING ETF IE00BLRPQH31 USD 19601733.0000 3.7921
2026/04/23 RIZE CYBER USD ACC A IE00BJXRZJ40 USD 12889146.0000 7.5373
2026/04/23 CLASS USD ACC IE00BLRPRR04 USD 21333863.0000 6.4547
2026/04/23 RZ CR EC EB UC ET USD ACC IE000RMSPY39 USD 386771.0000 6.457
2026/04/23 RIZE USA EN USD ACC ETF IE000PY7F8J9 USD 1502282.0000 6.6712
2026/04/23 RIZE GS INF USD DIS ETF IE000QUCVEN9 USD 12686541.0000 6.5189
2026/04/23 ARK INV UCITS USD ACC ETF IE000GA3D489 USD 37143584.0000 8.1946
2026/04/23 ARK ART I&R UCITS USD ACC IE0003A512E4 USD 31639639.0000 10.2771
2026/04/23 ARK GN R UCTS USD ACC ETF IE000O5M6XO1 USD 9318394.0000 5.6472
2026/04/23 USD ACCUMULATING ETF IE000AON7ET1 USD 4219388.0000 5.4722
© 2026 PR Newswire
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.