ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 24
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/04/23
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|19601733.0000
|3.7921
|2026/04/23
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|12889146.0000
|7.5373
|2026/04/23
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|21333863.0000
|6.4547
|2026/04/23
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|6.457
|2026/04/23
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1502282.0000
|6.6712
|2026/04/23
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|12686541.0000
|6.5189
|2026/04/23
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|37143584.0000
|8.1946
|2026/04/23
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|31639639.0000
|10.2771
|2026/04/23
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|9318394.0000
|5.6472
|2026/04/23
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|4219388.0000
|5.4722
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