Krypto News der Woche: Bitcoin durchbricht 78.000 Dollar und ein Presale sammelt über 9 Millionen

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Die wichtigsten Krypto News dieser Woche haben Bitcoin über 78.000 Dollar getrieben, nachdem die geopolitische Lage sich entspannt und institutionelles Kapital zurückgekehrt ist. Strategy kaufte 34.164 BTC für 2,54 Milliarden Dollar und unterstrich damit das Interesse an der aktuellen Kurszone. Wöchentliche Zuflüsse in Kryptofonds erreichten 1,4 Milliarden Dollar, den stärksten Wert seit Wochen. BNB hielt sich über 630 Dollar, gestützt vom quartalsweisen Burn-Zyklus und stabilem Handelsvolumen. Cardano startete eine globale Visa-Debitkarte für ADA und über 680 weitere Token im Alltag. Die gesamte Marktkapitalisierung überschritt wieder die Schwelle von 2,6 Billionen Dollar und zeigt, dass die Risikobereitschaft zurückkehrt. Dieser Artikel ordnet ein, was die Rallye signalisiert, wo BNB und ADA stehen und warum die Krypto News in dieser Woche ein Presale-Projekt besonders in den Vordergrund rücken. Der Blick fällt auf ein Projekt, dessen Renditestruktur die der Blue Chips in dieser Phase übertrifft. Die Krypto News zeigen einen Markt, der sich von der Angst zur aktiven Positionierung dreht.

Krypto News: Bitcoin springt auf 78.000 Dollar und wöchentliche Zuflüsse erreichen 1,4 Milliarden Dollar

Bitcoin durchbrach am Mittwoch die 78.000-Dollar-Marke und erreichte den stärksten Stand seit Anfang Februar, getrieben von einer geopolitischen Entspannung und dem Rückkehr der Risikobereitschaft. Die Kryptowährung legte innerhalb von 24 Stunden bis zu 3,6 Prozent zu, und Ethereum stieg im gleichen Zeitraum um 3,8 Prozent, wie CoinDesk berichtet. Wöchentliche Zuflüsse in globale Kryptofonds erreichten 1,4 Milliarden Dollar, die Funding-Rate-Kompression über 46 Tage begann sich in Richtung eines Short Squeeze zu drehen, und die gesamte Marktkapitalisierung überschritt 2,6 Billionen Dollar. Strategy erwarb in derselben Woche 34.164 BTC für 2,54 Milliarden Dollar und bestätigte damit, dass institutionelles Kapital die aktuelle Zone als Boden betrachtet.

BNB notiert bei rund 640 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von etwa 86 Milliarden Dollar, wie CoinMarketCap zeigt. Der quartalsweise Burn-Zyklus und das stabile Handelsvolumen auf Binance stützen den Kurs. BNB liegt etwa 20 Prozent unter dem Hoch von 2024 bei knapp 793 Dollar, und Käufer scheitern bei jedem Versuch an der 644-Dollar-Marke. Ein Ausbruch würde Raum in Richtung 720 Dollar öffnen, doch der Weg von 640 auf 793 Dollar bringt rund 25 Prozent, ein solider Gewinn, der dennoch hinter der Listing-Mathematik eines frischen Presale-Projekts zurückbleibt.

Cardano notiert bei rund 0,25 Dollar und hat den Boden bei 0,24 Dollar zuletzt verteidigt, während das Netzwerk Governance-Updates und neue Smart-Contract-Werkzeuge ausliefert. Ein Anstieg auf 0,28 Dollar bringt etwa 12 Prozent, und selbst ein Rücklauf auf 1,00 Dollar bis Jahresende liegt noch im Bereich dessen, was ein Presale-Einstieg in einem einzigen Listing-Event einfangen kann. Die Krypto News dieser Woche haben bewiesen, was jeder erfahrene Anleger weiß: Eine einzige Schlagzeile kann den Markt innerhalb von Minuten drehen. Doch die Kursgewinne der Blue Chips bewegen sich in bekannten Bahnen und liefern nicht die Art von Rendite, die ein Portfolio grundlegend verändert. Wer nach einem Projekt sucht, das in dieser Marktphase eine andere Gleichung aufstellt, findet es im Presale-Bereich.

Krypto News und Pepeto: Geprüfte Infrastruktur trifft auf die Presale-Chance 2026

Die Krypto News zeigen einen Markt, der aufwacht, und ernsthaftes Kapital rotiert in Projekte mit funktionierenden Produkten, statt Bitcoin bei 78.000 Dollar hinterherzulaufen. Pepeto beantwortet diese Nachfrage mit einer Infrastruktur, die bereits live ist, und die aktuellen Krypto News machen den Unterschied besonders sichtbar.

Die Swap-Engine verarbeitet Transaktionen über mehrere Chains hinweg ohne Gebühren, die Bridge bewegt Vermögenswerte über ETH, BNB und SOL in einem Schritt, und ein KI-Vertragsscanner bewertet jeden Token, bevor ein Kauf das Wallet verlässt. Jedes Werkzeug läuft bereits heute auf der Pepeto-Website, und 2026 formt sich zu dem Jahr, in dem Wallets, die früh in virale Projekte vor dem Listing-Kurs eingestiegen sind, ihre Portfolios neu geschrieben haben.

Der Presale steht bei über 9,29 Millionen Dollar, die während einer Phase extremer Angst eingesammelt wurden, und SolidProof hat den vollständigen Vertragscode geprüft und abgenommen, bevor der Presale überhaupt gestartet ist, ein Schritt, den die überwiegende Mehrheit der Presale-Projekte niemals unternimmt. Pepeto stammt aus derselben Hand, die den ursprünglichen Pepe-Token entwickelt hat, und einer der Plätze im Entwicklerteam wird von einem ehemaligen Binance-Manager besetzt, weshalb der gedeckelte Float von 420 Billionen Token schnell eng wird, sobald das Orderbuch des Listings aktiv wird.

Ein bestätigtes Binance-Listing und eine aktive CoinMarketCap-Vorschauseite stehen vor jedem Wallet zum Presale-Preis, und frühe Käufer von vergleichbaren Meme-Projekten wissen bereits, wie der Kurs aussieht, wenn ein Token mit diesem Setup debütiert. Die Lücke zwischen Presale-Preis und erstem öffentlichen Handelskurs ist exakt die Distanz, in der in früheren Zyklen die stärksten frühen Renditen entstanden sind. Alle Informationen und Tools sind auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar, und wer seine Kryptogewinne nach dem Erwerb länger als ein Jahr hält, realisiert diese nach deutschem Steuerrecht ohne Abzüge.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche haben bewiesen, was jeder erfahrene Anleger bereits wusste: Eine einzige Schlagzeile kann den Markt innerhalb von Minuten drehen, und der Anstieg auf 78.000 Dollar hat genau das gezeigt. Bitcoin bei 78.000 Dollar ist ein echtes Signal, doch der Weg auf 100.000 Dollar bringt 28 Prozent, BNB auf 793 Dollar bringt 25 Prozent, und keines von beiden verändert ein Portfolio grundlegend. In sechs Monaten werden die Wallets, die Pepeto in dieser Woche gekauft haben, diejenigen sein, nach denen alle fragen, und die Wallets, die gewartet haben, werden über Gewinne lesen, die sie hätten mitnehmen können. Der Einstiegspreis verschwindet in der Sekunde, in der Binance den Handel eröffnet, und kein späterer Kurs bringt ihn zurück.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News dieser Woche?

Bitcoin sprang auf über 78.000 Dollar, getrieben von geopolitischer Entspannung, und globale Kryptofonds verzeichneten wöchentliche Zuflüsse von 1,4 Milliarden Dollar, angeführt von Bitcoin und Ethereum.

Warum sticht Pepeto in den aktuellen Krypto News hervor?

Pepeto sticht hervor, weil über 9,29 Millionen Dollar während eines ängstlichen Marktes eingesammelt wurden, ein vollständiger SolidProof-Audit vorliegt und ein bestätigtes Binance-Listing mit einem ehemaligen Binance-Manager im Team das gleiche asymmetrische Setup schafft, das frühe Käufer vergleichbarer Projekte in früheren Zyklen gesehen haben. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepeto.io.