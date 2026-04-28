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DREO bringt die TurboCool-Verdunstungskühler-Serie auf den Markt und erweitert sein Sortiment an Sommerkühlungsprodukten mit einer Verdunstungstechnologie speziell für den Innenbereich



28.04.2026 / 09:05 CET/CEST

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BERLIN, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- DREO, eine führende Marke für Heimtechnologie, hat heute seine neue TurboCool-Verdunstungskühler-Produktreihe vorgestellt - eine neue Kategorie von Verdunstungskühlern, die für den Einsatz in Innenräumen konzipiert sind. Die Produktreihe debütiert mit der TurboCool Ultra Verdunstungskühler-Technologie, einer völlig neuen Lösung zur Innenraumkühlung, die eine echte Temperaturabsenkung ermöglicht, ohne Feuchtigkeit zu erzeugen. Mit dem TurboCool-Verdunstungskühler 765S zur Kühlung größerer Räume und dem kompakten TurboCool-Verdunstungskühler 516S für den persönlichen Bereich rundet die Markteinführung ein Sortiment ab, das den neuesten TurboPoly-Ventilator sowie die tragbare Klimaanlage umfasst, um in diesem Sommer jedem Haushalt effektiven und unkomplizierten Komfort zu bieten. "Zwar sorgen Verdunstungskühlerventilatoren für eine schnelle und kraftvolle Kühlung, doch aufgrund der Feuchtigkeit waren sie bislang auf den Einsatz im Freien beschränkt", so Joshua Gunn, Vice President of Sales bei DREO. "Durch die Integration unserer TurboCool Ultra Verdunstungskühler-Technologie können wir die Feuchtigkeit minimieren und gleichzeitig eine effektive Kühlleistung aufrechterhalten, wodurch Verdunstungskühlerventilatoren zu einer praktischen Wahl für die tägliche Kühlung in Innenräumen werden." TurboCool Ultrafeine Verdunstungskühler-Technologie: Sommerkühlung neu definiert Die Einführung der TurboCool Ultra Verdunstungskühler-Technologie markiert einen neuen Ansatz für die Ventilator basierte Kühlung und verbessert die Luftstromleistung durch ein ausgefeiltes Verdunstungssystem für den modernen Wohnbereich. Um dies zu erreichen, entwickelte DREO ein Ultraschall-Zerstäubungs- und mehrstufiges Luftstromsystem, das eine effektive Kühlung bei gleichzeitiger Gewährleistung einer feuchtigkeitsfreien Innenraumumgebung ermöglicht. Der Prozess beginnt im Ultraschallmodul, das mikrometergroße Wassertröpfchen freisetzt. Anstatt diesen Verdunstungsnebel direkt auszuströmen, werden die Partikel durch einen speziellen Kanal geführt, sodass Luftstrom und Tröpfchen getrennt bleiben und größere Tropfen nicht in den Luftkanal gelangen. Diese Anordnung filtert schwerere Tröpfchen heraus und lässt nur feinste Partikel passieren. Am Auslass werden diese weiter zerkleinert, wodurch die Verdunstung beschleunigt, und die Kühlleistung verbessert wird. Am Auslass vermischen sich die feinen Partikel mit dem Hochgeschwindigkeitsluftstrom, wodurch die Verdunstung weiter beschleunigt, und eine effektivere Raumkühlung ermöglicht wird. Dieser Ansatz sorgt für eine spürbare Temperatursenkung und verhindert gleichzeitig Oberflächenkondensation und Wasseransammlungen. Der DREO TurboCool-Verdunstungskühlerventilator 765S Der TurboCool-Verdunstungskühlerventilator 765S ist für die Kühlung größerer Räume konzipiert und ermöglicht eine Temperatursenkung von bis zu 6,0 °C. Dies wird durch eine Ausstoßleistung von 800 ml/h ultrafeiner 17-µm-Tröpfchen erreicht, unterstützt durch einen TurboWind-Luftstrom von bis zu 10 m/s. Trotz seiner hohen Kühlleistung arbeitet der TurboCool Verdunstungskühlerventilator 765S mit leisen 20 dB und eignet sich für den täglichen Einsatz in Innenräumen. Er verfügt über einen 6-Liter-Wassertank, der bei niedrigster Einstellung einen bis zu 24-stündigen Dauerbetrieb ermöglicht. Das modulare Design sorgt für ein stabiles, ganztägiges Kühlungserlebnis und ermöglicht eine schnelle und hygienische Reinigung. Der DREO TurboCool-Verdunstungskühlerventilator 516S Für kompaktere Räume bietet der TurboCool-Verdunstungskühlerventilator 516S dieselbe Kerntechnologie in einer kleineren Bauform. Er nutzt eine Tröpfchengröße von 11 µm in Verbindung mit einem gezielten Luftstrom von bis zu 8 m/s (26 ft/s) und ermöglicht so eine Temperatursenkung von bis zu 3,0 °C (5 °F). Der 1,3-Liter-Wassertank sorgt für eine konstante Kühlleistung bei kompakter Stellfläche. Erweiterung des Ökosystems: Der Matter-fähige DREO TurboPoly Ventilator 765S der nächsten Generation Der DREO TurboPoly Ventilator 765S erweitert das Ökosystem für die Sommerkühlung durch präzise Luftzirkulation im gesamten Raum. Während sich die TurboCool-Serie auf die aktive Temperatursenkung konzentriert, sorgt der TurboPoly Ventilator 765S für gleichmäßigen, raumweiten Luftstrom. Dank seines wandelbaren 2-in-1-Designs lässt sich das Gerät flexibel als Tisch- oder Standventilator einsetzen. Das MotionSync Intelligent 3D Airflow System mit integriertem 3-Achsen-Gyroskop ermöglicht eine synchronisierte dreidimensionale Abdeckung mit 150° horizontaler und 100° vertikaler Oszillation. So wird eine Reichweite von bis zu 36 Metern bei einem leisen Geräuschpegel von 20 dB erzielt. Zusätzlich verfügt der TurboPoly Ventilator 765S über "Matter over Wi-Fi"-Konnektivität und lässt sich nahtlos in gängige Smart-Home-Plattformen integrieren. Die tragbare Klimaanlage DREO 318S: Echte abflussfreie Kühlung Zur Ergänzung des Sortiments verfügt die tragbare Klimaanlage DREO 318S über ein abflussfreies System, das durch Sensoren und einen Algorithmus die Balance zwischen Wasserverdunstung und Kondensation automatisch reguliert und manuelles Entleeren überflüssig macht. Das Gerät bietet eine Kühlleistung von 7.500 BTU für Räume bis zu 20 m² und erzeugt mithilfe zweier bürstenloser Motoren einen konstanten Luftstrom von 300 m³/h. Darüber hinaus verfügt es über die Energieeffizienzklasse A, das umweltfreundliche Kältemittel R290, eine App-Steuerung sowie ein Installationskit mit Schnellmontage-Fensterpaneelen für eine luftdichte Installation in wenigen Minuten. Mit der Einführung der TurboCool-Verdunstungskühlerventilator-Serie sowie des neuesten TurboPoly-Ventilators und der neuen tragbaren Klimaanlage unterstreicht DREO sein Engagement, ein vielseitiges Angebot an Kühlungslösungen für den Haushalt zu bieten. "Sommerkomfort sollte nicht bei einem einzelnen Produkt enden, sondern von einem kompletten und intelligenten System ausgehen", sagte Joshua Gunn, Vizepräsident bei DREO. "Mit kontinuierlicher Innovation in unserem gesamten Ökosystem verwandelt DREO komplexe Herausforderungen in mühelosen Komfort. In diesem Sommer arbeiten unsere leistungsstarken und leisen Kühlsysteme nahtlos im Hintergrund, damit die schönsten Momente des Lebens im Mittelpunkt stehen können." Preise und Verfügbarkeit Die DREO TurboCool-Verdunstungskühlerventilatoren und die tragbare Klimaanlage 318S sind ab dem 28. April 2026 über offizielle DREO-Shops erhältlich: DREO TurboCool-Verdunstungskühlerventilator 765S : 219,99 €

DREO TurboCool-Verdunstungskühlerventilator 516S : 99,99 €

DREO tragbare Klimaanlage 318S : 459,99 € Der DREO TurboPoly Ventilator 765S ist ab dem 1. Juni in den offiziellen DREO-Shops erhältlich. DREO TurboPoly Ventilator 765S: 189,99 € Ausführliche Informationen zu den technischen Daten und Einführungsaktionen finden Sie auf der DREO -Website oder folgen Sie uns auf den offiziellen Social-Media-Kanälen. Folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/DREOHome

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