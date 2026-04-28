DJ PTA-CMS: PORR AG: Veröffentlichung gemäß § 2 Veröffentlichungsordnung 2018

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

PORR AG: Veröffentlichung gemäß -- 2 Veröffentlichungsordnung 2018

Wien (pta000/28.04.2026/16:00 UTC+2)

Widerruf der Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien verbunden mit der neuen Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit (Ausschluss des Bezugsrechts) der Aktionäre

Die 146. ordentliche Hauptversammlung der PORR AG, 1100 Wien, Absberggasse 47, abgehalten am 28. April 2026, fasste folgende Beschlüsse zu Tagesordnungspunkt 9:

• Die in der ordentlichen Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 beschlossene Ermächtigung des Vorstands, eigene Aktien

für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung auf eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches

Angebot auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit (Ausschluss des Bezugsrechts) zu veräußern, wird

widerrufen und durch die folgende neue Ermächtigung des Vorstands ersetzt: • Der Vorstand wird für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung neuerlich ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches

Angebot zu veräußern oder zu verwenden. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren

Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden. Das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre

bei Veräußerung oder Verwendung von eigenen Aktien auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches

Angebot wird ausgeschlossen (Ausschluss des Bezugsrechts).

(Veröffentlichung gemäß -- 65 Abs 1a AktG und -- 119 Abs 9 BörseG 2018 iVm -- 2 Veröffentlichungsverordnung 2018)

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Lisa Galuska, MSc Leitung Investor Relations PORR AG Tel.: +43 (0)50 626-1765 E-Mail: ir@porr-group.com

(Ende)

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Aussender: PORR AG Absberggasse 47 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Mag. Ilona Radoczky Tel.: +43 50 626-1546 E-Mail: investor.relations@porr.at Website: www.porr-group.com ISIN(s): AT0000609607 (Aktie) AT0000A39724 (Anleihe) XS2408013709 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777384800503 ]

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April 28, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)