Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 29
[29.04.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.04.26
|IE000YMBL844
|3,742,870.00
|USD
|0
|39,611,437.00
|10.5832
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|IE000RH1ZG27
|24,427.00
|USD
|0
|253,292.24
|10.3694
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