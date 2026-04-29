Mittwoch, 29.04.2026
250 Tage bis zum Pentagon-Magnetverbot: Wie ein 46-Mio.-CAD-Small-Cap profitieren könnte
WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
Tradegate
29.04.26 | 17:29
59,80 Euro
+1,01 % +0,60
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/29.04.2026/17:08 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: BlackRock, Inc. Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 27.04.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     4,06          0,33                   4,39      327.272.727 
Schwellenberührung 
 Situation in der 3,68          0,61                   4,30 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000743059 0             13.284.433         0,00           4,06 
  Summe:                     13.284.433                        4,06

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments   Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
American Depositary Receipt N/A     N/A             182404       0,06 
Wertpapierleihe       N/A     N/A             498048       0,15 
                            Summe:         680.452       0,21

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte   Stimmrechte 
  Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut     in % 
Differenzkontrakt N/A     N/A           Barausgleich           400438      0,12 
                                    Summe:         400.438     0,12

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Direkt    Direkt gehaltene  Direkt gehaltene Finanz-/ Total von 
  Ziffer         Name        kontrolliert  Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) 
                       durch Ziffer      (%) 
1       BlackRock, Inc.                n/a          n/a            n/a 
2       BlackRock Saturn Subco, LLC  1        n/a          n/a            n/a 
3       BlackRock Finance, Inc.    2        n/a          n/a            n/a 
4       BlackRock Holdco 2, Inc.   3        n/a          n/a            n/a 
5       BlackRock Financial      4        n/a          n/a            n/a 
       Management, Inc. 
6       BlackRock International    5        n/a          n/a            n/a 
       Holdings, Inc. 
7       BR Jersey International    6        n/a          n/a            n/a 
       Holdings L.P. 
8       BlackRock Australia Holdco  7        n/a          n/a            n/a 
       Pty. Ltd. 
       BlackRock Investment 
9       Management (Australia)    8        n/a          n/a            n/a 
       Limited 
10      Trident Merger, LLC      3        n/a          n/a            n/a 
11      BlackRock Investment     10        n/a          n/a            n/a 
       Management, LLC 
12      BlackRock (Singapore) Holdco 7        n/a          n/a            n/a 
       Pte. Ltd. 
13      BlackRock HK Holdco Limited  12        n/a          n/a            n/a 
14      BlackRock Asset Management  13        n/a          n/a            n/a 
       North Asia Limited 
15      BlackRock Lux Finco S.à.r.l. 13        n/a          n/a            n/a 
16      BlackRock Japan Holdings GK  15        n/a          n/a            n/a 
17      BlackRock Japan Co., Ltd.   16        n/a          n/a            n/a 
18      BlackRock (Singapore) Limited 12        n/a          n/a            n/a 
19      BlackRock Holdco 3, LLC    7        n/a          n/a            n/a 
20      BlackRock Cayman 1 LP     19        n/a          n/a            n/a 
21      BlackRock Cayman West Bay   20        n/a          n/a            n/a 
       Finco Limited 
22      BlackRock Cayman West Bay IV 21        n/a          n/a            n/a 
       Limited 
23      BlackRock Group Limited    22        n/a          n/a            n/a 
24      BlackRock Investment     23        n/a          n/a            n/a 
       Management (UK) Limited 
25      BlackRock (Netherlands) B.V. 23        n/a          n/a            n/a 
26      BlackRock Asset Management  25        n/a          n/a            n/a 
       Deutschland AG 
27      BlackRock Advisors (UK)    23        n/a          n/a            n/a 
       Limited 
28      BlackRock Capital Holdings,  5        n/a          n/a            n/a 
       Inc. 
29      BlackRock Advisors, LLC    28        n/a          n/a            n/a 
30      BlackRock Canada Holdings ULC 6        n/a          n/a            n/a 
31      BlackRock Asset Management  30        n/a          n/a            n/a 
       Canada Limited 
32      BlackRock Holdco 4, LLC    5        n/a          n/a            n/a 
33      BlackRock Holdco 6, LLC    32        n/a          n/a            n/a 
34      BlackRock Delaware Holdings  33        n/a          n/a            n/a 
       Inc. 
35      BlackRock Fund Advisors    34        n/a          n/a            n/a 
36      BlackRock Institutional Trust 34        n/a          n/a            n/a 
       Company, National Association 
37      Amethyst Intermediate LLC   11        n/a          n/a            n/a 
38      Aperio Holdings LLC      37        n/a          n/a            n/a 
39      Aperio Group, LLC       38        n/a          n/a            n/a 
40      Web Holdings, LLC       10        n/a          n/a            n/a 
41      SpiderRock Advisors, LLC   40        n/a          n/a            n/a

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die mit den Aktien von BlackRock, Inc. verbundenen Stimmrechte 4 % überschritten.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      OMV Aktiengesellschaft 
           Trabrennstraße 6-8 
           1020 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Hölzl 
Tel.:         +43 1 40440/23760 
E-Mail:        compliance@omv.com 
Website:       www.omv.com 
ISIN(s):       AT0000743059 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777475280630 ]

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 11:08 ET (15:08 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.