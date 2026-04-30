ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 30
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/04/29
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|16541111.0000
|3.7306
|2026/04/29
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|12889146.0000
|7.7331
|2026/04/29
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|21333863.0000
|6.4131
|2026/04/29
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|6.3016
|2026/04/29
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1252282.0000
|6.5294
|2026/04/29
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|12686541.0000
|6.3776
|2026/04/29
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|37143584.0000
|7.9202
|2026/04/29
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|31639639.0000
|10.1415
|2026/04/29
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|9318394.0000
|5.4103
|2026/04/29
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|4219388.0000
|5.2505
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