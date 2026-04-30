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PR Newswire
30.04.2026 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, April 30

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2026/04/29 USD ACCUMULATING ETF IE00BLRPQH31 USD 16541111.0000 3.7306
2026/04/29 RIZE CYBER USD ACC A IE00BJXRZJ40 USD 12889146.0000 7.7331
2026/04/29 CLASS USD ACC IE00BLRPRR04 USD 21333863.0000 6.4131
2026/04/29 RZ CR EC EB UC ET USD ACC IE000RMSPY39 USD 386771.0000 6.3016
2026/04/29 RIZE USA EN USD ACC ETF IE000PY7F8J9 USD 1252282.0000 6.5294
2026/04/29 RIZE GS INF USD DIS ETF IE000QUCVEN9 USD 12686541.0000 6.3776
2026/04/29 ARK INV UCITS USD ACC ETF IE000GA3D489 USD 37143584.0000 7.9202
2026/04/29 ARK ART I&R UCITS USD ACC IE0003A512E4 USD 31639639.0000 10.1415
2026/04/29 ARK GN R UCTS USD ACC ETF IE000O5M6XO1 USD 9318394.0000 5.4103
2026/04/29 USD ACCUMULATING ETF IE000AON7ET1 USD 4219388.0000 5.2505
© 2026 PR Newswire
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.