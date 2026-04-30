GoodData heißt nun GoodData.AI und unterstreicht damit seine "AI-First"-Ausrichtung

The brand update marks the company's continued shift toward intelligence-driven analytics.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 30. April 2026 / GoodData, die KI-native Decision-Intelligence-Plattform, gab heute bekannt, dass sie sich in GoodData.AI umbenennt.

Die Umfirmierung spiegelt eine strategische Ausrichtung wider, auf die GoodData seit mehreren Jahren hinarbeitet. Die Plattform wurde auf der Grundlage einer zentralen Überzeugung entwickelt: dass gesteuerte, KI-native Analysen die Grundlage sind, die jedes seriöse Unternehmen benötigt. Die in diesem Zeitraum eingeführte semantische Ebene, das Kontextmanagement, die offene Architektur, die Kombinierbarkeit, die agentischen Frameworks und Analytics-as-Code waren jeweils ein Schritt in Richtung dieser Grundlage.

"GoodData.AI ist der Name, der sowohl unseren bisherigen Weg als auch die Richtung widerspiegelt, in die sich der Markt bewegt", sagte Roman Stanek, CEO und Gründer von GoodData.AI. "Unternehmen benötigen Analysen, die KI in großem Maßstab betreiben, steuern und denen sie vertrauen können. Dafür sind wir geschaffen, und wir arbeiten schneller denn je daran, unsere Kunden dorthin zu bringen."

Dieses Tempo spiegelt sich in den Zahlen wider. GoodData verzeichnete im vierten Quartal 2025 einen Anstieg der Produktveröffentlichungen um 50 % gegenüber dem Vorjahr und eine Verdreifachung der KI-fokussierten Entwicklungsaktivitäten in der zweiten Jahreshälfte.

Zu den jüngsten Markteinführungen gehören Context Management für produktionsreife agentische Analysen, Agent Builder für die Erstellung, Bereitstellung und Skalierung von KI-Agenten in der Produktion, MCP Server für die gesteuerte End-to-End-Ausführung von Analysen sowie KI-gestützte BI-Modernisierung für Unternehmen, die von Legacy-Tools wegmigrieren.

Mit Blick auf die Zukunft wird GoodData.AI seine agentischen Fähigkeiten weiter ausbauen, die Governance-Kontrollen für KI-Implementierungen in Unternehmen vertiefen und den Weg von der Legacy-BI zur agentischen Infrastruktur beschleunigen.

Für bestehende Kunden ändert sich operativ nichts. Logins, Daten, Konfigurationen, Support-Kontakte und Verträge bleiben unverändert bestehen. Die neue Website von GoodData.AI ist gooddata.ai.

Über GoodData.AI

GoodData.AI ist eine KI-native Decision-Intelligence-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, vertrauenswürdige Daten in sichere Maßnahmen umzusetzen. GoodData.AI wurde für gesteuerte, skalierbare Analysen entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, Erkenntnisse zu nutzen, Entscheidungen zu automatisieren und Intelligenz direkt in Produkte und Geschäftsabläufe zu integrieren.

Mit einer modularen Architektur und einer gesteuerten semantischen Ebene als Kernstück sorgt GoodData.AI dafür, dass KI-gestützte Analysen transparent und überprüfbar sind und mit der Art und Weise übereinstimmen, wie Unternehmen ihre Daten definieren und ihnen vertrauen. Unternehmen nutzen GoodData.AI, um schneller von Erkenntnissen zu Ergebnissen zu gelangen und dabei Sicherheit, Governance und Leistung auf Unternehmensniveau zu gewährleisten.

GoodData.AI bedient über 123.000 der weltweit führenden Unternehmen und 3,9 Millionen Nutzer und hilft Unternehmen dabei, die Lücke zwischen Daten und Entscheidungsfindung zu schließen.

Weitere Informationen finden Sie auf GoodData.AI und folgen Sie GoodData auf LinkedIn, YouTube und Medium.

© 2026 GoodData Corporation. Alle Rechte vorbehalten. GoodData ist eine eingetragene Marke der GoodData Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere Namen und Marken können als Eigentum anderer geltend gemacht werden.

Pressekontakt

press@gooddata.com

QUELLE: GoodData