DJ WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. Mai (19. KW)

=== M O N T A G, 4. Mai 2026 07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 10:00 EU/EZB, Ergebnis des Survey of Professional Forecasters 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 14:15 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Präsentation des EZB-Jahresberichts 2025 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März 22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 1Q *** - IT/Unicredit SpA, Außerordentliche HV wegen möglicher Kapitalerhöhung für Commerzbank-Angebot - Börsenfeiertag: China, Großbritannien, Japan - BE/Treffen der Eurogruppe D I E N S T A G, 5. Mai 2026 05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 1Q *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) 07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q *** 10:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), HV *** 10:00 DE/Nordex SE, HV *** 10:00 DE/SAP SE, HV 10:00 DE/Alzchem Group AG, HV 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q 12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q 13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q 14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q *** 14:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede bei Climate, Nature and Price Stability Conference (17:40 Keynote Lane) *** 14:30 US/Handelsbilanz März *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April *** 16:00 US/Neubauverkäufe März 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) März 18:30 GB/Magdalen College Event mit Fed Gouverneur Barr und CEO der PRA, Woods 22:00 CH/Logitech International SA, Jahresergebnis *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q - Börsenfeiertag: China, Japan, Korea - BE/Ecofin-Treffen M I T T W O C H, 6. Mai 2026 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global April *** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 13:30 Analystenkonferenz) *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 1Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q (11:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 1Q (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz) 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK) 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q 07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q (13:00 Telefonkonferenz) 07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1Q *** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Statement 3Q *** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 1Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion März *** 09:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Präsentation im House of the Euro *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV *** 10:00 DE/Fuchs SE, HV *** 10:00 DE/Symrise AG, HV 1Q *** 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV 10:00 DE/Vossloh AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April *** 10:30 DE/Hannover Rück SE, HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 11:00 EU/Erzeugerpreise März 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen von 3,5 Mrd EUR 12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q *** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 1Q *** - IT/Eni SpA, Geschäftsbericht - DE/KBA, Pkw Neuzulassungen - Börsenfeiertag: Japan D O N N E R S T A G, 7. Mai 2026 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis und Vorstellung Geschäftsentwicklung 1Q (07:30 PK) *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q *** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q (09:45 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Aumovio SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q (13:00 Telefonkonferenz) 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q 07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q 07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 1Q 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Auftragseingang März 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe März *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q *** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Keynote bei Konferenz zu Finanzintegration (14:00 Panel-Moderation durch Elderson) *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Adidas AG, HV *** 10:00 DE/Allianz SE, HV *** 10:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, HV *** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV 10:00 DE/Jost Werke SE, HV 10:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, HV *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:30 DE/Talanx AG, HV *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Investorentag *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q *** 14:40 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei BoE-Konferenz 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q *** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q *** 19:00 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Fifth Annual Charles Goodhart Lecture 22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q - DE/Vincorion SE, Ergebnis 1Q - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q F R E I T A G, 8. Mai 2026 *** 05:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis und Strategieupdate *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis *** 06:45 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q und Strategie bis 2030 (09:00 Analystenkonferenz; 10:45 PK) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz März *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis *** 09:05 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Fireside Chat bei XII Foro Megatendencias organised by el Economista 10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV 10:00 DE/Siltronic AG, HV 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April

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April 30, 2026 10:10 ET (14:10 GMT)

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