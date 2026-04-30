LONDON, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), Marktführer im Bereich KI-gestütztes Wissensmanagement für den Kundenservice in Unternehmen, wurde bei den National AI Awards 2026 in gleich zwei Kategorien als Finalist nominiert: "Beste KI-Plattform und -Infrastruktur" sowie "KI im Marketing und in der Kundenerfahrung". Die Gewinner werden am 9. Juni online bekannt gegeben, die offizielle Preisverleihung findet am 10. Juni im Rahmen des AI Summit London statt.

Die National AI Awards würdigen Einzelpersonen, Teams und Unternehmen im Vereinigten Königreich, die auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz bedeutende Fortschritte erzielen - insbesondere in den Bereichen Innovation, Führung und praktische Anwendung. Mit der Nominierung als Finalist reiht sich eGain in eine ausgewählte Gruppe von Unternehmen ein, die für den Einsatz von KI in realen Umgebungen ausgezeichnet werden. Dabei stehen Leistung, Verantwortlichkeit und messbare Ergebnisse zunehmend im Fokus der Bewertung.

Die Auszeichnung von eGain als "Beste KI-Plattform und -Infrastruktur" würdigt Composer, das agentenbasierte KI-Tool des Unternehmens, das Entwicklern APIs, SDKs und MCP-Server bereitstellt, mithilfe derer sich rasch wissensgestützte Anwendungen entwickeln und agentenbasierte Workflows unternehmensweit konfigurieren lassen. Die Nominierung in der Kategorie "KI im Marketing und in der Kundenerfahrung" honoriert die Zusammenarbeit mit BT, bei der die eGain-Plattform GPT-gestützte Antworten in verschiedenen Geschäftsbereichen ermöglicht und so Millionen von Kunden in Großbritannien unterstützt. Dabei stellt sie dort, wo es die regulatorischen Anforderungen erfordern, konforme, geführte Prozesse sicher.

Ashu Roy, CEO von eGain, kommentierte dies wie folgt:

"Die Nominierung in zwei Kategorien bei den National AI Awards spiegelt wider, was unsere Kunden mit verlässlichem, KI-gestütztem Wissen als zentralem Bestandteil ihrer Geschäftstätigkeit erreichen. Insbesondere die Nominierung im Rahmen der Kooperation mit BT ist ein Beleg dafür, was möglich wird, wenn KI durchdacht eingesetzt wird - in großem Maßstab und mit von Beginn an integrierten Kontrollmechanismen. Wir freuen uns darauf, diese Lösungen nächste Woche auf der Solve 26 in London zu präsentieren."

Fergus Bruce, CEO der National AI Awards, sagte:

"Wir freuen uns, eGain als Finalisten bei den National AI Awards 2026 zu würdigen. Die Liste der Finalisten spiegelt die starke Arbeit wider, die im gesamten Vereinigten Königreich geleistet wird, um KI von einer Vision in greifbare Praxis zu überführen. Die Vielfalt der Beiträge und Einsatzfelder von KI war beeindruckend, und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch im Jahr 2027 fortsetzen wird. Die diesjährigen Finalisten verkörpern außergewöhnliche Innovation, Führungsstärke und Kompetenz in der Umsetzung. Wir freuen uns darauf, im Juni die Gewinner bekannt zu geben und die Gesamtleistung der Branche gemeinsam zu feiern."

eGain wird Composer sowie seinen KI-Wissenshub auf der Solve 26 London vom 6. bis 7. Mai im Sofitel London Heathrow präsentieren. Stacy Young, Leiterin des Wissensmanagements bei BT, wird am ersten Veranstaltungstag einen Vortrag halten und dabei erläutern, wie BT im Kundenservice die Geschwindigkeit von KI mit regulatorischen und Compliance-Anforderungen in Einklang bringt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt. Eine Anmeldung ist unter egain.com/egain-solve-26-london möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter thenationalaiawards.com.

Über eGain:

eGain (NASDAQ: EGAN) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und die Automatisierung der Kundenerfahrung. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com.



Kontakt: press@egain.com

Über die National AI Awards:

Die National AI Awards würdigen herausragende Leistungen und Innovationen von Akteuren, die sich für künstliche Intelligenz einsetzen. Die Auszeichnungen wurden ins Leben gerufen, um bemerkenswerte Fortschritte im Bereich der KI sichtbar zu machen. Geehrt werden Einzelpersonen und Unternehmen, die KI-Technologien sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor vorantreiben. Weitere Informationen finden Sie unter thenationalaiawards.com.