Southwest Airlines, The Economist und OneFootball gehören zu den Marken, die auf dem Elevate'26 Customer Experience Summit für ihre Vorreiterrolle bei der Gestaltung von mobilorientierten und KI-gestützten Kundenerlebnissen ausgezeichnet wurden

Airship, das auf mobile Kundenerlebnisse spezialisierte Unternehmen, gab heute die Gewinner der Elevate Customer Experience Awards 2026 bekannt. Zu den Preisträgern des Elevate'26 Customer Experience Summit zählten führende Vertreter globaler Marken wie The Economist, Southwest Airlines und OneFootball. Die Elevate Awards würdigen weltweit tätige Unternehmen, die für ihre Kunden herausragende, auf Mobilgeräte ausgerichtete Kundenerlebnisse entwickelt, innovative Kampagnen ins Leben gerufen, mithilfe von KI-Agenten neue Produktivitätshöhen erreicht und konkrete Geschäftsergebnisse erzielt haben.

"Das sich wandelnde, mobilorientierte Verbraucherverhalten und beispiellose Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz führen zu einem tiefgreifenden Wandel, der die Art und Weise, wie Marken mit ihren Kunden interagieren, grundlegend verändert", sagte Brett Caine, CEO von Airship. "Die Gewinner des 2026 Elevate Award passen sich nicht nur an, sondern gestalten transformative und sinnvolle Kundenerlebnisse. Diese führenden Unternehmen verwandeln alltägliche Interaktionen in nahtlose, kanalübergreifende Erlebnisse, die sich positiv auf das Geschäft auswirken und eine dauerhafte Kundenbindung schaffen."

Zu den Gewinnern des 2026 Elevate Award gehören in den einzelnen Kategorien:

Die Elevate Visionary-Marke : Southwest Airlines - Southwest Airlines, das für die zukunftsweisendste Strategie ausgezeichnet wurde, setzt mit mutigen, mobilorientierten Strategien, bei denen ein reibungsloses Reiseerlebnis im Vordergrund steht, aktiv neue Maßstäbe im Bereich Kundenerlebnis.

- Southwest Airlines, das für die zukunftsweisendste Strategie ausgezeichnet wurde, setzt mit mutigen, mobilorientierten Strategien, bei denen ein reibungsloses Reiseerlebnis im Vordergrund steht, aktiv neue Maßstäbe im Bereich Kundenerlebnis. Journey Orchestration Mastery : The Economist - In dieser Kategorie wird das Team ausgezeichnet, das die Kunst der Kundenbindung meisterhaft beherrscht, indem es eine nahtlose, einheitliche Customer Journey über App, Web, E-Mail und andere Kanäle hinweg schafft. The Economist wird dafür ausgezeichnet, dass es ihm gelungen ist, digitale Abonnenten zu binden und Tausende neuer App-Downloads zu generieren dank Kampagnen, die eine einheitliche Botschaft über alle Kanäle hinweg vermittelten.

- In dieser Kategorie wird das Team ausgezeichnet, das die Kunst der Kundenbindung meisterhaft beherrscht, indem es eine nahtlose, einheitliche Customer Journey über App, Web, E-Mail und andere Kanäle hinweg schafft. The Economist wird dafür ausgezeichnet, dass es ihm gelungen ist, digitale Abonnenten zu binden und Tausende neuer App-Downloads zu generieren dank Kampagnen, die eine einheitliche Botschaft über alle Kanäle hinweg vermittelten. Der Business Impact Award : CIMB Malaysia - Mit dem Fokus auf ROI und Ergebnisse würdigt diese Auszeichnung die CIMB Malaysia für eine digitale Strategie, die zu einem deutlichen Umsatzwachstum und einer Steigerung der betrieblichen Effizienz geführt hat.

- Mit dem Fokus auf ROI und Ergebnisse würdigt diese Auszeichnung die CIMB Malaysia für eine digitale Strategie, die zu einem deutlichen Umsatzwachstum und einer Steigerung der betrieblichen Effizienz geführt hat. Excellence in Personalization : OneFootball - OneFootball wurde als Marke ausgezeichnet, die jeden Nutzer als Individuum behandelt. Das Unternehmen hat eine ausgefeilte Personalisierungsarchitektur entwickelt, die Daten nutzt, um in großem Maßstab äußerst relevante 1:1-Erlebnisse zu bieten.

- OneFootball wurde als Marke ausgezeichnet, die jeden Nutzer als Individuum behandelt. Das Unternehmen hat eine ausgefeilte Personalisierungsarchitektur entwickelt, die Daten nutzt, um in großem Maßstab äußerst relevante 1:1-Erlebnisse zu bieten. Der Experimentation Award : Sally Beauty - Im Sinne einer Kultur der Optimierung würdigt diese Auszeichnung Sally Beauty für das kontinuierliche Testen, Lernen und Verbessern des Kundenlebenszyklus. Das Team erprobt konsequent und durchdacht neue Ideen und Strategien, wobei das Einkaufserlebnis im Mittelpunkt steht.

- Im Sinne einer Kultur der Optimierung würdigt diese Auszeichnung Sally Beauty für das kontinuierliche Testen, Lernen und Verbessern des Kundenlebenszyklus. Das Team erprobt konsequent und durchdacht neue Ideen und Strategien, wobei das Einkaufserlebnis im Mittelpunkt steht. Der ASO Leader Award : Accuweather - Anerkennung herausragender Leistungen im Bereich App Store Optimization. Accuweather wird für die strategische Optimierung seiner App-Präsenz ausgezeichnet, mit der das Unternehmen die Auffindbarkeit, die Konversionsrate und ein nachhaltiges Wachstum gefördert hat.

- Anerkennung herausragender Leistungen im Bereich App Store Optimization. Accuweather wird für die strategische Optimierung seiner App-Präsenz ausgezeichnet, mit der das Unternehmen die Auffindbarkeit, die Konversionsrate und ein nachhaltiges Wachstum gefördert hat. Neue mobile App : Virgin Atlantic - Mit der Vorstellung einer brandneuen mobilen App wird Virgin Atlantic dafür gewürdigt, dass das Unternehmen Maßnahmen ergreift, um das gesamte Kundenerlebnis mit einem "Mobile-First"-Ansatz zu verbessern.

- Mit der Vorstellung einer brandneuen mobilen App wird Virgin Atlantic dafür gewürdigt, dass das Unternehmen Maßnahmen ergreift, um das gesamte Kundenerlebnis mit einem "Mobile-First"-Ansatz zu verbessern. Innovation Partner : VML - Mit dieser Auszeichnung wird ein Technologiepartner gewürdigt, der mobile-first-Erlebnisse bietet, die sich weltweit skalieren lassen. VML führt Daten zusammen, koordiniert Kundenreisen und verkürzt die Zeit bis zur Wertschöpfung.

Weitere Informationen zum Elevate'26 Customer Experience Summit sowie zu den Strategien, mit denen diese führenden Marken konkrete Ergebnisse erzielen, finden Sie unter www.airship.com.

Über Airship

Airship ist die einzige "Mobile-First"-Plattform für Kundenerlebnisse, die die erste speziell für den Bereich Kundenerfahrung entwickelte Flotte von KI-Agenten in Echtzeit bereitstellt. Seit über 15 Jahren leistet Airship Pionierarbeit im Bereich mobiler Innovationen von der Erfindung der ersten Push-Benachrichtigung über die erste mobile Bordkarte und die erste Live-Aktivität bis hin zur ersten intelligenten Agentenflotte. Tausende weltweit führender Marken vertrauen auf Airship, um einheitliche kanalübergreifende Erlebnisse und koordinierte Customer Journeys zu bieten, die in großem Maßstab messbare Ergebnisse erzielen.

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