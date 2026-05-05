CTIBIOTECH, ein wegweisendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO) und weltweit führend im Bereich des 3D-Bioprintings von menschlichem Gewebe, gibt heute offiziell die Gründung seiner nordamerikanischen Tochtergesellschaft CTIBIOTECH USA bekannt. Die offizielle Vorstellung fand heute auf dem renommierten SelectUSA Investment Summit in Washington, D.C. statt.

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From Biopsy to Breakthrough, CTIBIOTECH USA's Vision for Precision Medicine

Von seinem neuen Standort in den Vereinigten Staaten aus, im florierenden Life-Sciences-Zentrum "Cellicon Valley" in Philadelphia, Pennsylvania, wird CTIBIOTECH USA in Zusammenarbeit mit BioLabs for Advanced Therapeutics die firmeneigenen Bioassays für menschliche Zellen und Gewebe sowie die New Approach Methods (NAMs) direkt auf den nordamerikanischen Märkten für Pharmazeutika, Biomedizin und Dermakosmetik anbieten. Durch die Herstellung und den Vertrieb dieser hochmodernen humanen Bioassays im Inland wird das Unternehmen die Beschaffung für nordamerikanische Forscher vereinfachen und ihnen damit die Möglichkeit geben, die Entwicklung der personalisierten prädiktiven Medizin voranzutreiben.

Die Gründung von CTIBIOTECH USA stellt eine massive transatlantische Expansion für die Gruppe dar, die durch Investitionen in Höhe von fast 12 Millionen US-Dollar in die US-Geschäftstätigkeit in den nächsten fünf Jahren sowie durch zusätzliche Investitionen in Höhe von 15 Millionen US-Dollar in die auf den Markt gebrachten geistigen Eigentumsrechte unterstützt wird.

Professor Colin McGuckin, President und Chief Scientific Officer von CTIBIOTECH, erklärte:

> "Derzeit scheitern 95 der neuen Krebsmedikamente in klinischen Studien am Menschen, was die Branche Milliarden kostet und lebensrettende Behandlungen verzögert. Die Gründung von CTIBIOTECH USA ist ein entscheidender Schritt zur Bewältigung dieser globalen gesundheitlichen Herausforderung. Indem wir unsere revolutionären 3D-Bioprinting-Technologien, wie beispielsweise unsere Mikrotumor- und menschlichen Hautmodelle, direkt nach Nordamerika bringen, stellen wir Forschern die hochgradig prädiktiven, vom Menschen stammenden biologischen Assays zur Verfügung, die sie benötigen, um neue Therapien zuverlässig zu testen und die personalisierte Medizin voranzubringen."

Dr. Nico Forraz, Chief Executive Officer von CTIBIOTECH, fügte hinzu:

> "Die offizielle Eröffnung von CTIBIOTECH USA auf dem SelectUSA-Gipfel ist ein bedeutender Meilenstein in unserer globalen Unternehmensstrategie. Diese umfassende strategische Investition in Betriebsabläufe und geistiges Eigentum versetzt uns in die Lage, den Prozess der Wirkstoffforschung für unsere nordamerikanischen Partner erheblich zu beschleunigen. Durch den Aufbau unserer eigenen Produktions- und Auftragsforschungskapazitäten hier in den USA beseitigen wir die geografischen Herausforderungen der internationalen Forschung und liefern dem nordamerikanischen Pharmasektor sofortige, lokal angepasste Innovationen."

Im Rahmen der offiziellen Ankündigung des Starts hielten namhafte Persönlichkeiten Ansprachen, darunter Thomas Bruns, Deputy Director General des U.S. Foreign Commercial Service Global Markets; David Briel, Senior Managing Director für internationalen Handel und Investitionen beim Ministerium für Gemeinde- und Wirtschaftsentwicklung von Pennsylvania; Lindsey Hover von der Handelskammer für den Großraum Philadelphia; sowie den President und Chief Scientific Officer von CTIBIOTECH, Professor Colin McGuckin, den Chief Executive Officer, Dr. Nico Forraz, und den Beauftragten für internationale Angelegenheiten, Anthony Ortega.

Der erfolgreiche Aufbau und die Expansion von CTIBIOTECH USA sind das Ergebnis einer umfassenden transatlantischen Zusammenarbeit. Das Unternehmen spricht den wichtigsten Organisationen, die diese internationale Expansion unterstützt haben, seinen tiefsten Dank aus. CTIBIOTECH USA bedankt sich herzlich für die unschätzbare Unterstützung durch SelectUSA der US-Bundesregierung, den Bundesstaat Pennsylvania, die Stadt Philadelphia und die Handelskammer von Greater Philadelphia, die maßgeblich dazu beigetragen haben, das Unternehmen in ihrem führenden Biotechnologie-Ökosystem willkommen zu heißen.

Darüber hinaus würdigt das Unternehmen die entscheidende und kontinuierliche Unterstützung durch seine französischen und europäischen Partner, darunter Business France, BPI France, die Handelskammer von Lyon Métropole, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise und die Region Auvergne-Rhône-Alpes

Über CTIBIOTECH:

CTIBIOTECH wurde 2009 in Lyon, Frankreich, gegründet und ist ein innovatives CRDMO, das sich der "Visionary Science for Healthcare Innovation" verschrieben hat. Das Unternehmen ist auf die Herstellung funktionaler 3D-Menschengewebe spezialisiert, indem es normalerweise entsorgtes chirurgisches Menschengewebe upcycelt und ihm so neues Leben einhaucht, um die biomedizinische Forschung voranzutreiben. CTIBIOTECH betreibt eine nach ISO 9001 zertifizierte Biobank für Menschengewebe, die ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt ist und eine Kapazität von über 50.000 klinischen Proben aufweist. Das Unternehmen bietet weltweit integrierte Lösungen für die Wirkstoffforschung, -entwicklung und -innovation an und reduziert damit die Abhängigkeit der Branche von Tierversuchen drastisch.

Hinweis für die Redaktion: Hochauflösende Bilder und Interviews mit Führungskräften von CTIBIOTECH sind auf Anfrage erhältlich.

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601 Walnut ST, Suite #825

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