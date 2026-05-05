Partnerschaft zur Skalierung einer der größten autonomen Energiemanagementlösungen Europas, vor dem Hintergrund verschärfter Dekarbonisierungsvorgaben und der wachsenden KI-Durchdringung im gewerblichen Immobiliensektor

Bregal Milestone, eine führende europäische Private-Equity-Gesellschaft im Software-Bereich, hat heute eine Mehrheitsbeteiligung im Rahmen einer Wachstumsfinanzierung an der meteoviva GmbH bekannt gegeben, dem Pionier im Feld des KI-gestützten prädiktiven Gebäudeenergiemanagements. Die intelligenten Lösungen von meteoviva verbinden ein physikbasiertes Thermodynamikmodell mit künstlicher Intelligenz, um verlässlich Energiekosteneinsparungen von bis zu 45 Prozent in großen Gewerbeimmobilienportfolios zu erzielen, ohne dass dafür bauliche Umrüstungen nötig sind.

meteoviva ist international als Marktführer im Bereich autonomen Gebäudeenergiemanagement anerkannt mit über 500 Gebäuden in 19 Ländern und 11,5 Millionen Quadratmetern Immobilienfläche unter aktiver Steuerung. Zum Kundenstamm zählen einige der anspruchsvollsten Gebäude Europas, darunter Deutschlands größtes Bürogebäude, The Squaire am Frankfurter Flughafen, das BMW Group IT-Zentrum in München sowie der DC Tower in Wien. Die meteoviva GmbH ist der erste vom Deutschen Gütesiegel Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifizierte Anbieter dieser Kategorie.

meteoviva agiert an der Schnittstelle zweier der wirkungsvollsten strukturellen Veränderungen, die den europäischen Immobilienmarkt neu gestalten: dem zunehmenden regulatorischen Druck hin zu nachweisbarer Dekarbonisierung im Rahmen von CSRD und ESRS sowie der rasanten KI-Durchdringung im Gebäudesektor. Während die meisten Marktteilnehmenden auf generisches maschinelles Lernen auf Basis von Gebäudedaten setzen, liegt die Stärke von meteoviva in über 15 Jahren validierter thermodynamischer Modellierung, kombiniert mit einer kontinuierlich selbstlernenden KI-Komponente. Diese Kombination, die auf rund 14 Millionen Stunden realer Betriebsdaten fußt, bildet die Grundlage für eine autonome Steuerungsebene, die nachweislich Energiekosteneinsparungen liefert.

"meteoviva hat seine Position durch die Lieferung messbarer Ergebnisse in großem Maßstab aufgebaut. Von Bürogebäuden bis hin zu Flughäfen ist es unsere Mission, verlässliche Verbesserungen der Energieeffizienz für jedes Gebäude zu erzielen", sagte Eric Giese, Geschäftsführer bei meteoviva. "Die Partnerschaft mit Bregal Milestone gibt uns das Kapital und die operative Unterstützung, um unsere europäische Expansion zu beschleunigen, unsere KI-Führungsposition auszubauen und eine schnell wachsende Basis institutioneller Immobilieneigentümer zu bedienen, die mit regulatorischer Komplexität und aktuell starker Volatilität bei den Energiepreisen konfrontiert sind."

"Unsere Investition in meteoviva ist das Ergebnis einer jahrelangen Analyse des Energiemanagement-Segments im Immobilienbereich. meteoviva hebt sich hier in jeder relevanten Hinsicht ab: durch die Tiefe der proprietären Betriebsdaten, die Qualität des Kundenstamms und eine unübertroffene Wertschöpfung für Kunden, die auf vertraglich garantierten Ergebnissen basiert, in einem Markt, in dem die meisten Anbieter lediglich Erkenntnisse versprechen", sagte Jan Bruennler, Mitgründer und Managing Partner bei Bregal Milestone. "Bei meteoviva machen ein auf proprietären Daten basierender Vorsprung und ein physikgestütztes Modell die KI nachweislich leistungsfähiger, mit messbarem Return on Investment für die Kunden. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem meteoviva-Team das nächste Wachstumskapitel zu gestalten."

Fokus der Partnerschaft ist die beschleunigte Expansion in europäische Märkte, kontinuierliche Investitionen in meteovivas KI- und autonomen Steuerungs-Roadmap sowie die Erweiterung der Lösungspalette der Plattform für gewerbliche Immobilieneigentümer und -betreiber. Die Gründungsgesellschafter behalten eine bedeutende Minderheitsbeteiligung am Unternehmen.

Über Bregal Milestone

Bregal Milestone ist eine führende, spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft, die seit ihrer Gründung Kapital in Höhe von über 2 Milliarden Euro eingeworben hat. Das Unternehmen stellt Wachstumskapital und operative Unterstützung bereit, um marktführende Unternehmen in den Bereichen B2B-Software, KI und Cybersicherheit aufzubauen. Bregal Milestone ist Teil von Bregal Investments, einer weltweit führenden Investmentplattform mit einem verwalteten Vermögen von über 19 Milliarden Euro. Bregal Milestone wurde von GrowthCap als eine der Top-Private-Equity-Gesellschaften des Jahres 2025 ausgezeichnet. Weitergehende Informationen finden Sie auf www.bregalmilestone.com oder LinkedIn.

Über meteoviva

meteoviva ist der führende Anbieter von KI-gestützten Lösungen für vorausschauendes und autonomes Gebäudeenergiemanagement. Das firmeneigene, physikalisch fundierte thermodynamische Modell in Kombination mit KI ermöglicht es institutionellen Immobilienbesitzern und -betreibern, garantierte Energiekostensenkungen, CO2-Einsparungen und die Einhaltung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) zu erzielen und das alles ohne bauliche Veränderungen. Mit mehr als 14 Millionen Stunden Betriebsdaten, über 500 Implementierungen und der Zertifizierung nach ISO 27001 treibt meteoviva die Dekarbonisierung und Digitalisierung der bebauten Umwelt weltweit voran. Weitergehende Informationen finden Sie auf www.meteoviva.com oder LinkedIn.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260505235655/de/

Contacts:

Für Bregal Milestone

Siqi Wu

Marketing Communications Manager

siqi.wu@bregal.com

Für meteoviva

Dr. Jennifer Fest

Head of Communication Marketing

jennifer.fest@meteoviva.com