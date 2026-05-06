DJ Daimler Truck bestätigt Prognose nach schwachem 1. Quartal

DOW JONES--Daimler Truck hat im ersten Quartal vor allem wegen einer schwachen Profitabilität des Geschäfts in Nordamerika deutlich weniger verdient, den Ausblick für das Gesamtjahr aber bekräftigt. Grund für die Zuversicht ist auch die positive Entwicklung bei den Neuaufträgen: Der DAX-Konzern steigerte den Auftragseingang in den ersten drei Monaten um die Hälfte.

"Wir sind gut aufgestellt, um im weiteren Jahresverlauf trotz eines herausfordernden ersten Quartals weitere Verbesserungen zu erziele", wird CEO Karin Radström in der Mitteilung zitiert.

Der Umsatz im Industriegeschäft lag laut Mitteilung in den drei Monaten bei 9,142 Milliarden Euro und damit 14 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Absatz sackte, wie bereits bekannt, um 9 Prozent auf 68.849 Fahrzeuge ab. Die bereinigte operative Marge im Industriegeschäft sank auf 5,0 von 9,6 Prozent. Analysten haben im Konsens mit etwas mehr gerechnet. Das Ergebnis je Aktie erreichte den weiteren Angaben zufolge 0,18 nach 0,94 Euro. Hier hatten Analysten mit 0,49 Euro deutlich mehr erwartet.

Für 2026 erwartet das Unternehmen weiterhin eine bereinigte Umsatzrendite für das Industriegeschäft zwischen 6 bis 8 (Vorjahr: 7,9) Prozent. Der Umsatz des Industriegeschäfts soll zwischen 42 Milliarden und 46 (42,1) Milliarden Euro liegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.