The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.05.2026
ISIN Name
BG1100051983 RODNA ZEMYA HLDG AD BW 1
CH0360677295 SWISS PRIME SITE 17-26
DE000NWB0584 NRW.BANK 16/26
US822582BT82 SHELL INTL FIN. 16/26
DE000HLB4AH2 LB.HESS.-THR.IS. 16/26
FR0013165677 KERING 16/26 MTN
DE000HLB4TJ8 LB.HESS.-THR. IHS 18/26
US05348EAX76 AVALONBAY COMM. 16/26 MTN
FR0013462728 NEW IMMO HOL 19/26
BE0002251206 BELFIUS BK 16-26
XS1409382030 NED. GASUNIE 16/26 MTN
XS1408351887 KOMMUNEKREDIT 16/26 MTN
US53944YAP88 LLOYDS BKG 21/27
US278642AX15 EBAY 21/26
US38144GAE17 GOLDM.S.GRP 21/UND.
FR0014002S57 BFCM 21/26 MTN
XS2311407352 BK IRELAND 21/27 FLR MTN
BG1100017174 235 HOLDINGS BW1
XS2340236327 BK IRELAND 21/31 FLR MTN
XS2337152982 DUA CAPITAL 21/26
DE000BHY0SP0 LBBW PF 23/26
US06738ECF07 BARCLAYS 23/27 FLR
AT0000A31EW6 ERSTE GR.BK. 22/26 MTN
XS2340901607 SARANA MU.I. 21/26 MTN
BG1100099065 BALKAN SEA PROPS REIT BW1
US345397D260 FORD MOTO.CR 23/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.05.2026
ISIN Name
BG1100051983 RODNA ZEMYA HLDG AD BW 1
CH0360677295 SWISS PRIME SITE 17-26
DE000NWB0584 NRW.BANK 16/26
US822582BT82 SHELL INTL FIN. 16/26
DE000HLB4AH2 LB.HESS.-THR.IS. 16/26
FR0013165677 KERING 16/26 MTN
DE000HLB4TJ8 LB.HESS.-THR. IHS 18/26
US05348EAX76 AVALONBAY COMM. 16/26 MTN
FR0013462728 NEW IMMO HOL 19/26
BE0002251206 BELFIUS BK 16-26
XS1409382030 NED. GASUNIE 16/26 MTN
XS1408351887 KOMMUNEKREDIT 16/26 MTN
US53944YAP88 LLOYDS BKG 21/27
US278642AX15 EBAY 21/26
US38144GAE17 GOLDM.S.GRP 21/UND.
FR0014002S57 BFCM 21/26 MTN
XS2311407352 BK IRELAND 21/27 FLR MTN
BG1100017174 235 HOLDINGS BW1
XS2340236327 BK IRELAND 21/31 FLR MTN
XS2337152982 DUA CAPITAL 21/26
DE000BHY0SP0 LBBW PF 23/26
US06738ECF07 BARCLAYS 23/27 FLR
AT0000A31EW6 ERSTE GR.BK. 22/26 MTN
XS2340901607 SARANA MU.I. 21/26 MTN
BG1100099065 BALKAN SEA PROPS REIT BW1
US345397D260 FORD MOTO.CR 23/26
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