ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 06
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/05/05
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|16541111.0000
|3.7602
|2026/05/05
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|12889146.0000
|8.0794
|2026/05/05
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|19171709.0000
|6.592
|2026/05/05
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|6.3646
|2026/05/05
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1252282.0000
|6.7865
|2026/05/05
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|12736541.0000
|6.4579
|2026/05/05
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|37143584.0000
|8.2459
|2026/05/05
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|31343857.0000
|10.4139
|2026/05/05
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|9318394.0000
|5.6453
|2026/05/05
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|4929388.0000
|5.3417
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