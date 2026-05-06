EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Infineon Technologies AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Infineon Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026
Ort: https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026
Ort: https://www.infineon.com/en/about/investor/reports-presentations/financial-results
06.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Infineon Technologies AG
|Am Campeon 1-15
|85579 Neubiberg
|Deutschland
|Internet:
|www.infineon.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2322350 06.05.2026 CET/CEST
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