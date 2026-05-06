Unterföhring (ots) -Achtung, Einsatz! Sicherheitskonferenz in München. Razzia im Nachtleben. Fußball in Ingolstadt. Das USK - kurz für Unterstützungskommando - wird gerufen, wenn es für andere Polizei-Einheiten zu brenzlig wird. Und genau das macht diese Einsätze spannend.Das ProSieben-Wissensmagazin "Galileo" zeigt ab Montag, 11. Mai, 19:05 Uhr, die Wochenserie "Real Rookies USK". Das Magazin begleitet Anwärter:innen auf ihrem Weg zum Elitepolizisten - vom ersten Ausbildungstag beim Dachauer Nachwuchszug über den Einsatz bei der Münchener Sicherheitskonferenz bis hin zur Ehrung der Absolvent:innen.Insgesamt sechs Monate stehen die vier Anwärter Lukas (23), Andi (21), Alex (24) und Junior (19) im Fokus der Reportage - von der Aufnahmeprüfung über sportliche Grenzerfahrungen und intensives Training bis zum ersten Einsatz: Die Serie zeigt nicht nur die harte Vorbereitung, sondern auch Momente, in denen die Rookies realisieren, dass nicht jede Situation aus dem Lehrbuch stammt - sondern dass Umsicht und Fingerspitzengefühl genauso wichtig sind wie perfektes Training. Wer erfüllt sich nach der wohl härtesten Belastungsprobe seines bisherigen Lebens den Traum vom Kommando?"Real Rookies USK" ab dem 11. Mai, immer montags um 19:05 Uhr auf ProSieben oder vorab streamen auf Joyn.Pressekontakt:Hendrik HübnerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1176email: hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingJohanna Sustmannemail: johanna.sustmann@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6269611