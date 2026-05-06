Leipzig (ots) -Darüber diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit ihren Gästen am Mittwochabend, 06.05.2026, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen, im Livestream bei mdr.de und in der ARD Mediathek.Nach der Amokfahrt in der Leipziger Innenstadt sitzt der Schock tief. Ein Mann ist am Montagnachmittag mit einem Auto in die Fußgängerzone gerast und tötete dabei zwei Menschen. Viele weitere wurden verletzt. Großeinsatz für die Rettungskräfte. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort von der Polizei gestellt und festgenommen.Während die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen, trauern Betroffene, Angehörige und viele andere Menschen. An verschiedenen Orten wird der Opfer gedacht. Angehörige und Augenzeugen erhalten psychologische Unterstützung.Wie kommt es zu solchen Gewalttaten? Und wie gehen Stadt, Einsatzkräfte und Gesellschaft damit um? Müssen wir Schutzkonzepte in Städten überdenken? Und wie sollten wir mit den Folgen für Betroffene, Angehörige und Einsatzkräfte langfristig umgehen?Darüber diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook im MDR-Bürgertalk "Fakt ist!" aus Dresden mit- Burkhard Jung (SPD) - Oberbürgermeister Leipzig- Dr. Sabine Ahrens-Eipper - Psychologin- Manuel Heinemann - Kriminologe- Hannah Suppa - Chefredakteurin Leipziger VolkszeitungPressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6269722