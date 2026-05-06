Kaiserslautern (ots) -Zum Wintersemester 2026/27 startet am Distance and Independent Studies Center (DISC) der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) der berufsbegleitende, weiterbildende Master-Fernstudiengang "Digitale und nachhaltige Transformation der Wirtschaft". Der Studiengang wird kofinanziert vom Europäischen Sozialfonds Plus sowie dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung und dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit in Rheinland-Pfalz.Digitalisierung, Klimawandel und neue Rahmenbedingungen verändern Wirtschaft und Gesellschaft spürbar. Wer heute Verantwortung in Unternehmen oder im öffentlichen Sektor übernimmt, muss Veränderungen sicher steuern und nachhaltige Entscheidungen treffen können. Der neue Masterstudiengang "Digitale und nachhaltige Transformation der Wirtschaft" vermittelt dafür das notwendige Wissen und die passenden Kompetenzen. Das Weiterbildungsangebot richtet sich an Berufstätige in Wirtschaft und Verwaltung, die bereits in verantwortungsvollen Positionen arbeiten oder diese anstreben - insbesondere in Bereichen, in denen digitale Innovation und nachhaltiges Wirtschaften aufeinandertreffen."Die wachsenden Herausforderungen im Zusammenspiel von Märkten, Umweltpolitik und Klimarisiken verlangen von Führungskräften ein tiefes Verständnis der wirtschaftlichen Steuerungsinstrumente zur nachhaltigen Gestaltung und Anpassung. Für Entscheider im Corporate und im öffentlichen Bereich bedeutet dies: Märkte analysieren, externe Effekte internalisieren, politische Maßnahmen bewerten und frühzeitig auf Transformations- oder Kipppunkte reagieren können", sagt Prof. Dr. Daniel Heyen, Inhaber des Lehrstuhls für Umweltökonomik und fachlicher Leiter des Studiengangs.Der weiterbildende Fernstudiengang vermittelt fundierte wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse mit einem klaren Fokus auf die Twin Transformation, bestehend aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Im Zentrum steht die Verbindung von wirtschaftlichem Denken mit digitalem Know-how und nachhaltigem Handeln."Der Studiengang befähigt Führungskräfte, digitale Transformationsprozesse strategisch zu gestalten und Innovationspotenziale systematisch zu nutzen - sowohl auf organisationaler Ebene als auch im Zusammenspiel mit Kooperationspartnern, von Start-ups über Großkonzerne bis hin zur Bevölkerung im Sinne von Citizen Science und Crowdsourcing", sagt Prof. Dr. Gordon Müller-Seitz, Inhaber des Lehrstuhls für Strategie, Innovation und Kooperation und fachlicher Leiter des Studiengangs.Das DISC bietet seit 30 Jahren berufsbegleitende, weiterbildende Master- und Zertifikatsstudiengänge in den Bereichen Sozial-, Wirtschafts-, Rechts-, Natur- und Ingenieurwissenschaften im Fernstudienformat an. Zur Realisierung der Angebote arbeitet das DISC mit den Fachbereichen und anderen zentralen Einrichtungen der RPTU, Lehrbeauftragten sowie externen Kooperationspartnern und -partnerinnen zusammen.Weitere Informationen zum Studiengang und zur Bewerbung unter fernstudium.rptu.de.Pressekontakt:Universitätskommunikation der RPTUChristine Paulipresse[@]rptu.deOriginal-Content von: Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168381/6269758