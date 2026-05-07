Markiert einen historischen Meilenstein für die US-amerikanische Energieexportinfrastruktur im Rahmen des Handelsabkommens zwischen den USA und Japan

Sentinel Midstream LLC (Sentinel) gab heute den Baubeginn für seinen Tiefseehafen Texas GulfLink (Texas GulfLink oder das Projekt) bekannt. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, der durch Finanzmittel im Rahmen des Handelsabkommens zwischen den USA und Japan ermöglicht wurde.

Das Projekt wird in Abstimmung mit dem US-Handelsministerium und der japanischen Regierung vorangetrieben und spiegelt das gemeinsame Engagement für die Stärkung der globalen Energiesicherheit und den Ausbau der US-Exportinfrastruktur wider. Sentinel wird die Entwicklung von Texas GulfLink leiten und dabei den Bau, den kommerziellen Betrieb sowie die langfristige Verwaltung des Terminals beaufsichtigen.

Die im Rahmen des Handelsabkommens zwischen den USA und Japan bereitgestellten Mittel, die auf der am 4. September 2025 unterzeichneten Durchführungsverordnung 14345 beruhen, unterstreichen das anhaltende internationale Vertrauen in die US-amerikanische Energieinfrastruktur und unterstützen den Ausbau der amerikanischen Rohölexporte auf die Weltmärkte.

Mit diesem Start wird Texas GulfLink unverzüglich mit dem Bau seines Tiefwasser-Exportterminals für Rohöl beginnen, wodurch den US-Produzenten ein völlig neuer Marktzugang eröffnet, hochwertige Arbeitsplätze in den USA geschaffen und die Rolle der Vereinigten Staaten als zuverlässiger globaler Energielieferant gestärkt wird.

Howard Lutnick, US-Handelsminister, erklärte:

"Das historische Handelsabkommen zwischen den USA und Japan treibt ein weiteres Investitionsvorhaben voran. Diesmal handelt es sich um einen weiteren amerikanischen Energieversorger. Dieser Meilenstein wird in den kommenden Jahren Arbeitsplätze schaffen und die Entwicklung im Golf von Mexiko beschleunigen, und ich freue mich auf die künftigen Fortschritte Japans und von Sentinel Midstream bei der Versorgung der amerikanischen Verbraucher mit sauberer, erschwinglicher und effizienter Energie ein Erfolg für die Trump-Regierung."

John Cornyn, Senator des Bundesstaates Texas, sagte:

"Die heutige Ankündigung des US-Handelsministeriums, dass mit dem Bau des Texas-GulfLink-Projekts begonnen wird, ist eine großartige Nachricht für Texas und ein Beweis für das anhaltende Engagement der Trump-Regierung, das amerikanische Energiepotenzial zu erschließen. Texas GulfLink wird gut bezahlte Arbeitsplätze in den Bezirk Brazoria bringen und dazu beitragen, amerikanische Rohölexporte im Wert von Milliarden Dollar zu generieren, und ich freue mich darauf, den neuen Exportterminal im Lone Star State willkommen zu heißen."

Ted Cruz, Senator des Bundesstaates Texas, sagte:

"Das in Dallas ansässige Unternehmen Sentinel Midstream spielt eine entscheidende Rolle beim Ausbau der texanischen Energieinfrastruktur und beim Export amerikanischer Energie an unsere Verbündeten. Als ich zum ranghöchsten Republikaner im Handelsausschuss des Senats ernannt wurde, machte ich die Sicherung der Genehmigung von Tiefseehafenprojekten durch die Bundesregierung zu einer meiner obersten Prioritäten und setzte mich für deren Vorantreiben ein. Das Projekt "Texas Gulf Link" nimmt nun Gestalt an es sichert Tausende von Arbeitsplätzen und bringt Investitionen in Milliardenhöhe in ganz Texas."

Randy Weber, Abgeordneter des 14. Wahlbezirks von Texas im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten, sagte:

"Es fließen massive Investitionen in die Vereinigten Staaten, und das lässt sich hier an der texanischen Golfküste deutlich erkennen. Nur 30 Meilen vor unserer Küste wird ein neuer Tiefwasserterminal die größten Rohöltanker der Welt beladen und amerikanische Energie zu unseren Verbündeten transportieren unterstützt von Partnern in Japan und Interessengruppen hierzulande. Dieses Projekt zeigt genau, was Südost-Texas zu bieten hat: Häfen von Weltklasse, qualifizierte Arbeitskräfte und eine Energieinfrastruktur, die dafür sorgt, dass weiterhin Investitionen getätigt werden und Amerika produktiv bleibt."

Jeff Ballard, Chief Executive Officer von Sentinel Midstream, sagte:

"Bei Texas GulfLink geht es um mehr als nur Infrastruktur; es geht darum, das volle Potenzial der amerikanischen Energie auszuschöpfen. Dieses Projekt schafft eine direkte Verbindung von einem der liquidesten Rohölknotenpunkte der Welt zu den globalen Märkten, stärkt unsere Verbündeten, verbessert die Handelsdynamik und festigt die Position der Vereinigten Staaten als bevorzugter Lieferant in einer zunehmend unsicheren Energielandschaft. Wir sind stolz darauf, ein vertrauenswürdiger Partner sowohl der US-amerikanischen als auch der japanischen Regierung zu sein und dabei zu helfen, das nächste Kapitel der amerikanischen Ölexporte einzuläuten."

Ein Vermächtnis für kommende Generationen

Der Tiefsee-Rohölexportterminal von Texas GulfLink (der Terminal) wird etwa 30 Meilen vor der Westküste von Freeport, Texas, im Golf von Mexiko liegen. Nach seiner Fertigstellung wird er in der Lage sein, Very Large Crude Carriers (VLCCs) direkt auf See vollständig zu beladen, wodurch kostspielige und ineffiziente Umladungsvorgänge entfallen. Diese Möglichkeit der Direktverladung stärkt die globale Wettbewerbsfähigkeit und senkt gleichzeitig die mit herkömmlichen Exportmethoden verbundenen Emissionen erheblich.

Durch die Ermöglichung effizienter Exporte in großem Maßstab wird das Terminal als wichtige Schnittstelle dienen, die die globalen Märkte mit zuverlässigem, in Nordamerika gefördertem Rohöl verbindet. Es wird erwartet, dass dadurch der Marktzugang in Asien und Europa erweitert, die Handelsbeziehungen zu wichtigen Verbündeten gestärkt und die Rolle der Vereinigten Staaten als stabiler, langfristiger Energielieferant gefestigt wird.

Nach der Inbetriebnahme wird erwartet, dass Texas GulfLink einen jährlichen Exportwert in Milliardenhöhe generiert, die Handelsbilanz der USA verbessert und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum an der Golfküste und darüber hinaus fördert.

Über Sentinel Midstream LLC

Sentinel Midstream LLC ist ein in Dallas ansässiger Entwickler und Betreiber integrierter Energieinfrastruktur mit umfassender Kompetenz in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Projektumsetzung und Betrieb. Über seine verbundenen Unternehmen besitzt und betreibt Sentinel Rohöltransport- und Terminalsysteme in Texas und Louisiana, die die US-Vorräte mit den Raffinerien an der Golfküste und den globalen Märkten verbinden.

In Partnerschaft mit Cresta Fund Management vereint Sentinel institutionelles Kapital, starke Geschäftsbeziehungen und bewährte Betriebskompetenz, um wichtige Infrastruktur in großem Maßstab bereitzustellen. Jones Day hat Sentinel bei der Weiterentwicklung von Texas GulfLink beraten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sentinelmidstream.com und www.texasgulflink.com.

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