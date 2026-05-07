Wien - Wien - Der globale Hydration-Brand Waterdrop gibt seine bislang grösste Kapitalaufnahme bekannt. Das Unternehmen hat sich mehr als 100 Millionen Euro an Finanzierung von Aspeya, Atlantic Grupa und dem alpinen Ski-Weltcup-Champion Aleksander Aamodt Kilde gesichert. Die drei Partner schliessen sich damit einer bereits renommierten Gesellschafterbasis an, zu der Temasek, Döhler und Bitburger sowie eine Reihe weltweit führender Athletinnen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab