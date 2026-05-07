Mainz (ots) -
Woche 25/26
Sonntag, 14.06.
Bitte Programmänderungen beachten:
10.45 Terra X
Faszination Erde - mit Dirk Steffens
Spatzenhirne und Intelligenzbestien
(vom 29.10.2022)
Deutschland 2022
(Die Folge "Faszination Erde - mit Hannah Emde: Kanada - Im Reich des Wassers" entfällt)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6270418
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