Berlin/Stralsund - Bund, Länder und Gemeinden müssen in den kommenden Jahren womöglich mit deutlich weniger Geld auskommen als noch vor wenigen Monaten prognostiziert.
Die Steuerschätzer schrauben die Erwartungen für jedes Jahr bis 2030 jeweils um über 17 Milliarden Euro zurück.
Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
Die Steuerschätzer schrauben die Erwartungen für jedes Jahr bis 2030 jeweils um über 17 Milliarden Euro zurück.
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