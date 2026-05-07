Mainz (ots) -
Woche 23/26
Sa., 30.5.
17.05 sportstudio UEFA Champions League
Finale
Bitte Ergänzung beachten:
Paris Saint-Germain - FC Arsenal
So., 31.5.
20.15 sportstudio live
Fußball-Länderspiel
Deutschland - Finnland
Bitte Ergänzung beachten:
Kommentator: Oliver Schmidt
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6270903
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