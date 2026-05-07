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Dow Jones News
07.05.2026 16:03 Uhr
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PTA-News: CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

DJ PTA-News: CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Homberg/Efze (pta000/07.05.2026/15:30 UTC+2)

CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG, Homberg (Efze)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden unsere Aktionäre zu der am 

Dienstag, den 16. Juni 2026 um 10:30 Uhr 
       Landgut Walkemühle 
       Adresse: Ederstraße 20, 35066 Frankenberg

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der 

CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG, 
       Homberg/Efze

recht herzlich ein.

Die Tagesordnung zur Hauptversammlung liegt bei.

Gemäß -- 175 Abs. 2 AktG liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft der festgestellte Jahresabschluss der CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG zum 31. Dezember 2025, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns aus. Der Bericht des Vorstandes zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Erwerb eigener Aktien nach ---- 71 Abs.1 Nr. 8, 186 Abs.3 und Abs. 4 S. 2 AktG liegt ebenfalls in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.

Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft in 34576 Homberg /Efze eingesehen werden. Des Weiteren liegen die Unterlagen gem. ---- 176 Abs. 1 Satz 1 iVm 175 Abs. 2, AktG während der Hauptversammlung im Veranstaltungsraum des Landguts Walkemühle, Ederstraße 20, 35066 Frankenberg, aus.

Bitte beachten Sie Folgendes: 

I.      Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, und die sich bis zum Ablauf des 09.06.2026 bei der Gesellschaft angemeldet haben. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zugang der Anmeldung bei der Gesellschaft.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft fristgerecht zugehen und zwar 

CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG 
       per Post an  Ludwig-Erhard-Straße 15 
              34576 Homberg/Efze 
       per E-Mail an jana.felde@ctl-ag.de

Bitte melden Sie sich frühzeitig an, wenn Sie eine Teilnahme an der Hauptversammlung beabsichtigen, um die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern.

Der Versammlungsleiter kann Personen aus den Kreisen der CTL-Kooperationspartner, welche nicht Aktionäre der CTL AG sind, sowie Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft als Gäste an der Hauptversammlung teilnehmen lassen.

a) Stimmrechtsausübung durch geschäftsführende Vertreter

Geschäftsführende Vertreter eines Aktionärs bitten wir, uns insbesondere bei einem Wechsel in der Geschäftsleitung eine Kopie des aktuellen Handelsregisterauszugs zukommen zu lassen.

b) Stimmrechtsausübung durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre, die verhindert sind oder nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung gemäß den vorstehenden Ausführungen durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten.

Die Vollmacht ist nach der Satzung schriftlich oder in Textform zu erteilen, wobei die Textform voraussetzt, dass eine unterzeichnete Vollmacht als pdf.-Datei per E-Mail übermittelt wird. Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigenden erklärten Bevollmächtigung stehen Ihnen die hier unter Ziff. I. genannte Postanschrift und E-Mail-Adresse zur Verfügung.

Um die Vorbereitung und die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern, bitten wir Sie, wenn Sie nicht selbst zur Hauptversammlung kommen und einen Dritten bevollmächtigen wollen, uns frühzeitig die Vollmachtserteilung zu übermitteln.

Die Regelung gemäß -- 135 AktG für Aktionärsvertreter bleibt unberührt.

c) Stimmrechtsausübung durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter, welche von der Gesellschaft benannt werden, vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den Aktionär und der Erteilung einer schriftlichen Vollmacht.

Die Gesellschaft schlägt als Stimmrechtsvertreterin vor:

Frau Jana Felde, Leiterin Marketing

Frau Celine Schlosser, Assistentin des Vorstandes

Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Hier müssen daher neben der Vollmacht zusätzlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung ist die Vollmacht ungültig und das Stimmrecht kann nicht ausgeübt werden. 

II.      Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 EUR erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spätestens am Freitag, den 22.05.2026, zugehen. Jedem verlangten neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder ein Beschlussvorschlag beigefügt werden. Der Antragsteller hat nachzuweisen, dass er seit mindestens 90 Tage vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien ist und die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag hält.

Wir bitten Sie, ein solches Verlangen an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und zwar 

CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG 
       per Post an  Vorstand 
              Ludwig-Erhard-Straße 15 
              34576 Homberg/Efze 
       per E-Mail an jana.felde@ctl-ag.de 
III.     Anträge von Aktionären

Sofern Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt und Wahlvorschläge von Aktionären nach den ---- 126, 127 AktG vor der Hauptversammlung zugänglich gemacht werden sollen, sind diese unter Beachtung der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen bis zum Ablauf des 01.06.2026 zu richten 

CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG 
       per Post an  Ludwig-Erhard-Straße 15 
              34576 Homberg/Efze 
       per E-Mail an jana.felde@ctl-ag.de

Gegenanträge müssen begründet werden. Wahlvorschläge von Aktionären nach -- 127 AktG brauchen nicht begründet zu werden. Sie müssen nur zugänglich gemacht werden, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person enthalten.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten zu stellen oder Wahlvorschläge zu machen, bleibt unberührt.

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie auf Verlangen von Aktionären vor der Hauptversammlung veröffentlicht wurden, in der Hauptversammlung nur berücksichtigt werden können, wenn sie dort gestellt werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG

Der Vorstand

Francesco De Lauso (CEO), Guido Söffker (CIO) und Abraham Garcia Martinez (CFO) (Vorstände)

Tagesordnung

der Hauptversammlung der CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG, mit Sitz in Homberg/Efze

am 16. Juni 2026, 10:30 Uhr

Begrüßung durch Aufsichtsrat und Vorstand 

1.      Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2.      Bericht des Vorstands über das Wirtschaftsjahr 2025 
       Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2025, des Lageberichts für die CTL CARGO TRANS 
       LOGISTIK AG, des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025 einschließlich der Prüfung nach 
       -- 171 AktG sowie des Vorschlags des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 
       Diese Unterlagen werden in der Hauptversammlung zugänglich gemacht und werden unter TOP 2 erläutert. Sie 
       liegen ab Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft in der 
3.      Ludwig-Erhard-Straße 15, 34576 Homberg/Efze, aus und können dort eingesehen werden. Des Weiteren liegen 
       die Unterlagen während der Hauptversammlung im Veranstaltungsraum des Landgut Walkemühle, Ederstraße 20, 
       35066 Frankenberg, aus. 
 
       Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Aktienrechts erfolgt zur Feststellung des 
       Jahresabschlusses keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung. 
 
       Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2025: 
 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn i.H.v. 
       161.603,46 EUR folgendermaßen zu verwenden: 
 
       Einstellung in Gewinnrücklagen: 110.000,00 EUR 
 
       Ausschüttung Dividende EUR 0,04 pro Stück, insgesamt: 38.840,00 EUR 
 
4.
       Die Dividendensumme beruht auf der Anzahl der dividendenberechtigten Aktien am Tag der Einberufung zur 
       Hauptversammlung. Falls sich die Anzahl der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien bis zum 
       Zeitpunkt der Hauptversammlung ändert und deshalb die Anzahl der zum Zeitpunkt der Hauptversammlung 
       dividendenberechtigten Aktien niedriger oder höher ist als diejenige am Tag der Einberufung zur 
       Hauptversammlung, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung einen entsprechend angepassten 
       Gewinnverwendungsvorschlag unterbreiten mit der Maßgabe, dass bei unveränderter Ausschüttung einer 
       Dividende von EUR 0,04 je Aktie der Vortrag auf neue Rechnung angepasst wird. 
 
       Gewinnvortrag auf neue Rechnung: 12.763,46 EUR 
 
       Die Dividende ist am vierten Werktag nach der Hauptversammlung zahlbar. 
 
       Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 
 
5. 
       Aufsichtsrat und Vorstand schlagen die Entlastung vor. 
 
       Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 
 
6. 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Entlastung vor. 
 
       Wahl des Aufsichtsrats 
 
       Der Aufsichtsrat setzt sich nach ---- 95, 96 Abs.1, 101 Abs. 1 AktG sowie -- 11 Nr. 1 und 2 der Satzung 
       aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen, die die in -- 11 Abs. 3 der Satzung 
       genannten Voraussetzungen erfüllen müssen. 
 
       Die Bestellung erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 
       das zweite Amtsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt; das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 
       beginnt, wird nicht mitgerechnet (-- 11 Nr. 4 der Satzung). Die letzte Bestellung der Aufsichtsräte 
       erfolgte in der Hauptversammlung am 26. Juni 2023, somit ist in der heutigen Hauptversammlung eine 
       vollständige Neuwahl erforderlich. 
 
       Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Personen ab Beendigung der Hauptversammlung 
       bis zu der Höchstdauer, wie sie in der jeweils gültigen Fassung der Satzung bestimmt ist, in den 
       Aufsichtsrat im Rahmen einer Blockwahl zu bestellen: 
 
       a) Frau Dr. Michaela Adami-Schrott, Dornbirn/Österreich, geb. am 06.04.1973, Kauffrau, CEO der TISA 
       Speditions AG, CTL-Depot 025 
 
       b) Frau Ina Bachmann, Limbach-Oberfrohna, geb. am 19.10.1963, Kauffrau, Geschäftsführerin der ATL 
       Transport und Logistik GmbH, CTL-Depot 090 
 
       c) Herrn Olaf Christiansen, Flensburg, geb. am 15.12.1968, Speditionskaufmann, Prokurist der KARL 
       JÜRGENSEN Spedition und Logistik GmbH & Co. KG, CTL-Depot 022 
 
7. 
       d) Herrn Christoph Gottuck, Fellbach, geb. am 12.07.1964, Speditionskaufmann, Prokurist der SCHMALZ+SCHÖN 
       Logistics GmbH Region Stuttgart, CTL-Depot 070 
 
       e) Herrn Ingo Malsbenden, Düren, geb. am 17.12.1967, Kaufmann, Geschäftsführer der Moeller Internationale 
       Spedition + Logistik GmbH, CTL-Depot 050 
 
       f) Herrn Walter Müller, Opfenbach, geb. am 12.01.1960, Speditionskaufmann, Geschäftsführer der Max Müller 
       Spedition GmbH, CTL-Depot 088 
 
       Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung ferner vor, gleichzeitig mit den von ihr zu wählenden 
       Aufsichtsratsmitgliedern aus der nachgenannten Kandidatenliste zwei Ersatzmitglieder zu wählen mit der 
       Maßgabe, dass diese in der angeführten Reihenfolge Mitglied des Aufsichtsrats werden, wenn eines der mit 
       ihnen in der heutigen Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf seiner Amtszeit das 
       Amt niederlegt, abberufen wird oder aus sonstigem Grund ausscheidet, und dass es seine Stellung als 
       Ersatzmitglied zurückerlangt, sobald die Hauptversammlung für das ausgeschiedene, durch das 
       Ersatzmitglied ersetzte Aufsichtsratsmitglied eine Neuwahl vornimmt: 
 
       a) Herrn Karsten Beese, Gotha, geb. am 04.11.1969, Kaufmann, Geschäftsführer der B & H Spedition GmbH & 
       Co. Logistik KG, CTL-Depot 099 
 
       b) Herrn Anthony Wandt, Braunschweig, geb. am 31.01.1981, Kaufmann, Geschäftsführer der Wandt Spedition 
       Transportberatung GmbH, CTL-Depot 380 
 
       Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 
 
       Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gem. -- 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
 
       In der Hauptversammlung vom 14.05.2025 wurde die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
       Aktien von bis zu 10 % des Grundkapitals erteilt. Auf dieser Grundlage wurden seit der letzten 
       Hauptversammlung Aktien im Wert von EUR 60.000,00 erworben. Um sicherzustellen, dass die Ermächtigung zum 
       Erwerb eigener Aktien nicht bereits vor der nächsten Hauptversammlung im Jahre 2027 ausgeschöpft ist und 
       damit eine möglichst unbürokratische Rückübertragung von Aktien für ausscheidende Aktionäre und Ausgabe 
       an neueintretende Aktionäre weiterhin gestaltet werden kann, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor: 
 
       Der Vorstand wird ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats bis zu 10 % des Grundkapitals bei 
       Erteilung dieser Ermächtigung oder - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung der 
       Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft als eigene Aktien zu erwerben. Dabei dürfen auf 
       die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im 
       Besitz der Gesellschaft befinden, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des Grundkapitals entfallen. 
 
       Diese Ermächtigung gilt bis zum 30.06.2030. Der von der Gesellschaft angebotene und gezahlte Erwerbspreis 
       je Aktie darf den Nennbetrag der erworbenen Aktien nicht um mehr 5 % über- oder unterschreiten. 
8. 
 
       Es ist zulässig, sämtliche von einem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien individuell zu erwerben, ohne 
       ein entsprechendes Kaufangebot zu gleichen Bedingungen auch den anderen Aktionären zu unterbreiten, wenn 
       der Aktionär vollständig aus der Gesellschaft ausscheiden möchte oder die Einziehung der Aktien nach der 
       Satzung zulässig wäre. Der Vorstand wird ermächtigt, aufgrund dieser Ermächtigung oder einer früheren 
       Ermächtigung erworbenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechtes zu dem eigenen Erwerbspreis an Personen 
       zu verkaufen, wenn diese Personen noch keine Aktionäre der Gesellschaft sind. 
 
       Die in der Hauptversammlung vom 14.05.2025 erteilte und bis zum 30.06.2029 befristete Ermächtigung zum 
       Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien wird mit Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung aufgehoben. 
 
       Der Vorstand wird zudem ermächtigt, die eigenen Aktien einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre 
       Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Ermächtigung zur Einziehung kann 
       ganz oder in Teilen ausgeübt werden. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Diese Ermächtigung 
       erfasst auch die Einziehung von Aktien der Gesellschaft, die auf Grund früherer Ermächtigungsbeschlüsse 
       nach -- 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben wurden. 
 
       Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 
 
9. 
       Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FACT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Johanna-Waescher-Straße 13, 
       34131 Kassel, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. 
 
10.      Bericht des Vorstands zur aktuellen Lage

Das Ende der Hauptversammlung ist gegen 12:30 Uhr eingeplant.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG 
           Ludwig-Erhard-Straße 15 
           34576 Homberg/Efze 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   CTL CARGO TRANS LOGISTIK AG 
E-Mail:        celine.schlosser@ctl-ag.de 
Website:       www.ctl-ag.de 
ISIN(s):       - (Sonstige) 
Börse(n):       -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778160600862 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

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