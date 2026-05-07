München (ots) -Sir Simon Rattle, Chefdirigent von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks, ist von Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder mit dem Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung zeige, so BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth, wie tief Rattle "im Herzen Bayerns angekommen" sei und "welch hohes Ansehen er als einer der weltbesten Dirigenten - zu Recht - in seiner künstlerischen Wahlheimat genießt".Die Auszeichnung stellt eine besonders hohe staatliche Ehrung dar und erfolgt in Anerkennung für herausragende Leistungen in Wissenschaft und Kunst. Die Zahl der lebenden Ordensträger ist auf 100 begrenzt. Rattles 2019 verstorbener Vorgänger Mariss Jansons wurde 2010 mit dem Maximiliansorden geehrt.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte bei der Preisverleihung, Rattle sei "einer der bedeutendsten Künstler unserer Zeit". Er verknüpfe auf besondere Weise "musikalische Tradition mit Innovation" - Chor und Symphonieorchester des BR habe er "damit noch einmal auf eine höhere Stufe gehoben".Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks: "Voller Stolz gratulieren wir unserem Chefdirigenten von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks zu dieser außerordentlichen Ehrung. Sie zeigt, wie tief Sir Simon Rattle nicht einmal drei Jahre nach seinem Amtsantritt im Herzen Bayerns angekommen ist und welch hohes Ansehen er als einer der weltbesten Dirigenten - zu Recht - in seiner künstlerischen Wahlheimat genießt. Der Bayerische Maximiliansorden ist im Fall von Sir Simon Rattle nicht nur ein Preis für Exzellenz, sondern auch für Empathie und Miteinander. Die von ihm angestoßenen Mitmach-Projekte wie der 'Symphonische Hoagascht' oder 'Singen mit Sir Simon' stehen exemplarisch für das, was wir als Bayerischer Rundfunk sein wollen: ein Ort des kulturellen Zusammenhalts, der Vielfalt und der Teilhabe. Herzlichen Glückwunsch im Namen des gesamten BR zu dieser hohen Auszeichnung, lieber Sir Simon."Fotos unter www.brso.de/service/download-center/Pressekontakt:BR-PressestelleAnna ScholderE-Mail: anna.scholder@br.deTel. +49 (0)89 5900-10552www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6270952