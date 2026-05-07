Osnabrück (ots) -Der illegale Welpenhandel gehört zu den lukrativsten Verbrechen Europas, wurde online jedoch lange kaum reguliert. edogs zieht Konsequenzen: Als Deutschlands sicherste Vermittlungsplattform setzt das Unternehmen bereits vor den neuen EU-Gesetzen ein radikales Zeichen für den Tierschutz.EU-Regulierungen markieren WendepunktIn einem Austausch zwischen Vertretern des EU-Parlaments sowie Organisationen wie VIER PFOTEN und dem Deutschen Tierschutzbund e.V. wurde die Dringlichkeit neuer Standards unterstrichen. Als eine der wenigen anwesenden Vermittlungsplattformen verfolgte edogs den Dialog unmittelbar. Die zentralen Forderungen der EU, wie die Chip-Pflicht und das Verbot anonymer Anzeigen, decken sich mit der Strategie von edogs, die bereits schon wichtige Maßnahmen konsequent umsetzt.Verantwortung statt Abwarten: Strenge Richtlinien seit dem 1. Märzedogs hat sich entschieden, nicht auf den gesetzlichen Zwang zu warten, sondern proaktiv Verantwortung zu übernehmen. Seit dem 1. März 2026 gelten auf der Vermittlungsplattform verschärfte Richtlinien:- Keine Privatverkäufe von Welpen: Privatpersonen ohne entsprechende Nachweise können keine Welpen mehr inserieren.- Nachweispflicht: Welpeninserate sind ausschließlich registrierten Züchtern (in anerkannten Vereinen oder Verbänden) sowie Anbietern mit gültiger §11-Erlaubnis vorbehalten.- Transparenz: Die Anonymität im Welpenverkauf wird auf edogs.de konsequent beendet.Qualität über QuantitätDie Umstellung führte unmittelbar zu einem deutlichen Rückgang der Inseratszahlen. Für edogs ist dies jedoch eine bewusste Entscheidung für mehr Qualität und Sicherheit."Plattformen tragen Verantwortung. Wir reagieren nicht erst, wenn die Regulierung kommt, sondern wir gehen den Weg aktiv voran", so Lena Büker, Geschäftsführerin von edogs. "Ziel ist es, kriminellen Strukturen keine Bühne zu bieten."Mission Tierschutz: Hunde und Menschen verantwortungsbewusst verbindenDie Unterstützung des Tierschutzes ist seit jeher fester Bestandteil der edogs-DNA. Tierheime mit §11-Erlaubnis inserieren daher weiterhin kostenlos. "Tierschutz liegt uns am Herzen. Unsere Mission ist es, Hunde sicher mit den passenden Menschen zu verbinden", erklärt Lena Büker. "In Tierheimen fehlt oft nicht das Engagement, sondern die Zeit. Deshalb unterstützen wir sie aktiv beim Einstellen der Anzeigen, um die Vermittlungschancen der Schützlinge zu erhöhen."Mit diesem Vorstoß positioniert sich edogs als Vorreiter einer Branche, die vor einem tiefgreifenden Wandel steht.Über edogs.de:edogs ist Deutschlands sicherste Vermittlungsplattform für Hunde und verbindet verantwortungsbewusste Hundezüchter mit liebevollen Hundebesitzern. edogs begleitet Hunde auf dem Weg in ein neues Zuhause - sicher, transparent und mit Herz. edogs engagiert sich für das Wohlergehen der Tiere und setzt sich für verantwortungsbewusste Hundevermittlungen ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.edogs.de.Pressekontakt:ehorses GmbH & Co. KGMichelle BreitenfeldRittergut Osthoff 5,49124 GeorgsmarienhütteE-Mail: m.breitenfeld@ehorses.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179965/6270967