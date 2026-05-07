KIEW/MIAMI (dpa-AFX) - Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs hat Kiew neue Gespräche mit den USA angekündigt. Der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, werde an diesem Donnerstag amerikanische Vertreter treffen, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj in Online-Medien mit.

Damit solle der diplomatische Prozess gestärkt werden, sagte Selenskyj. Bei dem Treffen geht es demnach um die mögliche Freilassung von Gefangenen auf beiden Seiten und die Zusammenarbeit von Kiew und Washington bei Sicherheitsfragen.

Kiew sei in ständigem Austausch mit den USA und wisse von den Kontakten seiner Partner mit der russischen Seite. Die Ukraine arbeite daran mit, einen "würdigen Frieden" näherzubringen und Sicherheit zu garantieren. Russland warf er in Bezug auf die einseitig von Kiew ausgerufene Waffenruhe vor, sich nicht konstruktiv zu verhalten.

Bereits am Abend war bekannt geworden, dass der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Umjerow sich noch in dieser Woche treffen sollen. Umjerow sollte dazu nach Miami reisen.

Verhandlungen schon länger auf Eis



Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion. Zuletzt hatten die USA bei direkten Gesprächen zwischen Kiew und Moskau vermittelt. Derzeit liegen die Verhandlungen aber auf Eis, auch weil die USA durch den Iran-Krieg abgelenkt sind.

Die Ukraine hatte eine einseitig erklärte Waffenruhe ab Mittwoch nach einem Tag wieder aufgegeben und reagierte auf fortdauernde russische Attacken mit einem ihrer größten Drohnenangriffe bisher. Moskau hatte zuvor eine Waffenruhe für Freitag und Samstag angekündigt, wenn am 9. Mai in Russland der Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland gefeiert wird./ksr/DP/jha