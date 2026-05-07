Bad Wimpfen (ots) -
Die aktuelle Ausgabe von ÖKO-TEST (05/2026) liefert erfreuliche Ergebnisse für preisbewusste Genießer: Gleich zwei Tiefkühl-Buttergemüse-Produkte von Lidl schneiden mit der Bestnote "sehr gut" ab.
Das "Freshona Bio Buttergemüse" überzeugt mit einwandfreien Inhaltsstoffen und erhält das Gesamturteil "sehr gut". Mit einem Preis von 1,49 Euro pro 300 Gramm (Grundpreis: 4,97 Euro/Kilogramm) gehört es zudem zu den günstigsten Bio-Produkten im Test.
Das "Freshona Buttergemüse" schneidet ebenfalls mit "sehr gut" ab. Mit nur 1,09 Euro pro 300 Gramm (Grundpreis: 3,64 Euro/Kilogramm) ist es die ideale Wahl für die schnelle, alltagstaugliche Küche.
Auch im Near-Food-Bereich kann eine Lidl-Eigenmarke punkten: Das "Cien Haarspray Classic, stark, 3" erhält im Test das Gesamturteil "gut". Besonders hervorzuheben sind die sehr guten Inhaltsstoffe und die vegane Rezeptur. Mit einem Preis von 93 Cent pro 250 Milliliter (Grundpreis: 3,72 Euro/Liter) zählt es zudem zu den preisgünstigsten Produkten im Test.
Einmal mehr zeigt sich: Sowohl im Food- als auch im Near-Food-Bereich bietet Lidl hervorragende Qualität zu attraktiven Preisen.
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).
Pressekontakt:
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations
07063/931 60 90 · presse@lidl.de
Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6270988
Die aktuelle Ausgabe von ÖKO-TEST (05/2026) liefert erfreuliche Ergebnisse für preisbewusste Genießer: Gleich zwei Tiefkühl-Buttergemüse-Produkte von Lidl schneiden mit der Bestnote "sehr gut" ab.
Das "Freshona Bio Buttergemüse" überzeugt mit einwandfreien Inhaltsstoffen und erhält das Gesamturteil "sehr gut". Mit einem Preis von 1,49 Euro pro 300 Gramm (Grundpreis: 4,97 Euro/Kilogramm) gehört es zudem zu den günstigsten Bio-Produkten im Test.
Das "Freshona Buttergemüse" schneidet ebenfalls mit "sehr gut" ab. Mit nur 1,09 Euro pro 300 Gramm (Grundpreis: 3,64 Euro/Kilogramm) ist es die ideale Wahl für die schnelle, alltagstaugliche Küche.
Auch im Near-Food-Bereich kann eine Lidl-Eigenmarke punkten: Das "Cien Haarspray Classic, stark, 3" erhält im Test das Gesamturteil "gut". Besonders hervorzuheben sind die sehr guten Inhaltsstoffe und die vegane Rezeptur. Mit einem Preis von 93 Cent pro 250 Milliliter (Grundpreis: 3,72 Euro/Liter) zählt es zudem zu den preisgünstigsten Produkten im Test.
Einmal mehr zeigt sich: Sowohl im Food- als auch im Near-Food-Bereich bietet Lidl hervorragende Qualität zu attraktiven Preisen.
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