EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) / Schlagwort(e): Sonstiges

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS gibt einen Gesamtbestand von rund 333 Millionen US-Dollar bekannt, darunter Anteile an OpenAI und Beast Industries sowie mehr als 11.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token



07.05.2026 / 18:00 CET/CEST

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Zusammensetzung der Finanzmittel von Eightco zum 6. Mai 2026: 90 Mio. USD an OpenAI-Anteilen (indirekt), 25 Mio. USD an Beast Industries-Anteilen, 11.068 ETH, 283 Millionen WLD sowie 121 Mio. USD an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, insgesamt rund 333 Millionen USD World bietet eine Lösung für das Problem des "doppelten Menschen" in einer Welt, in der Deepfakes und autonome Agenten immer weiter um sich greifen Neue Daten zeigen, dass Aktivitäten durch Bots, KI-generierte und unechte Aktivitäten mittlerweile zwischen 15 % und 75 % der Aktivitäten in acht zentralen Internetbereichen ausmachen, darunter 75 % des Handelsvolumens auf Polymarket, 53 % des Web-Traffics und 47 % der E-Mails, was bestätigt, dass das Internet ein menschliches Problem hat Eightco bietet indirekten Zugang zu einigen der innovativsten privaten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries EASTON, Pennsylvania, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" oder das "Unternehmen") hat heute einen aktuellen Überblick über sein Gesamtportfolio gegeben und dabei seine wachsende Präsenz im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie strategische Investitionen in führende private Technologieunternehmen hervorgehoben. Zum 5. Mai 2026, 18:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über Zweckgesellschaften) in OpenAI, eine Investition in Höhe von 25 Millionen US-Dollar in Beast Industries (18 Millionen US-Dollar bereits ausgezahlt, plus eine Zusage über 7 Millionen US-Dollar), eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu 0,25 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) sowie insgesamt etwa 121 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtportfolio von etwa 333 Millionen US-Dollar entspricht. Zentrale Erkenntnisse zu den Treasury-Vermögenswerten von ORBS in der vergangenen Woche Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem umfasst. Zu den wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Woche innerhalb der Bestände zählen: Laut Medienberichten ( Link ) verstärkt die US-Regierung ihre Aufsicht über modernste KI und unterzeichnet neue Vereinbarungen mit Google DeepMind, Microsoft und xAI, um leistungsstarke Modelle zu testen.

) verstärkt die US-Regierung ihre Aufsicht über modernste KI und unterzeichnet neue Vereinbarungen mit Google DeepMind, Microsoft und xAI, um leistungsstarke Modelle zu testen. Eine wichtige Konsequenz ergibt sich aus der wachsenden Leistungsfähigkeit dieser Modelle, weshalb die Aufsicht darauf abzielt, den Schutz der Nutzer zu gewährleisten. Dies ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie die Sicherheit von US-Personenkraftwagen vom Verkehrsministerium geprüft wird.

Eine weitere wichtige Konsequenz ist die Erkenntnis, dass KI, Agenten und Bots einen wachsenden Anteil an den Aktivitäten in der digitalen Wirtschaft einnehmen und als Ersteller von Inhalten, Treiber von Traffic und sogar als Akteure kommerzieller Aktivitäten fungieren.

Von Fundstrat zusammengestellte Daten zeigen, dass "Nicht-Menschen" mittlerweile den folgenden Anteil am Volumen auf verschiedenen Plattformen ausmachen: 75 % des Handelsvolumens auf Polymarket 53 % des Web-Traffics 47% der versendeten Emails 44 % der Buy-Side-Ausführungen bei US-Aktien 35 % der neu erstellten Websites 30 % der Online-Produktbewertungen

"Es ist offensichtlich, dass mit zunehmender Leistungsfähigkeit von KI-Agenten (und sinkenden Kosten) der Anteil 'nicht-menschlicher' Aktivitäten im Laufe der Zeit stark zunehmen wird. Und der Wert sowie die Notwendigkeit, verifizierte Menschen und 'verifizierte beauftragte Agenten' zu identifizieren, werden voraussichtlich exponentiell steigen", erklärte Thomas "Tom" Lee, Vorstandsmitglied von Eightco. Im Rahmen des von World angekündigten Geschäftsmodells zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt, wobei sowohl die Aussteller von Zugangsdaten als auch das World-Protokoll die Authentifizierung verifizierter Menschen monetarisieren. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentenbasierte KI, eine adressierbare Umsatzchance von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity). Eightco: Zugang zu wichtigen Megatrends Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Ökonomie. Das Unternehmen hält Positionen in jedem dieser Trends über eine indirekte Investition in OpenAI, die 27 % der Treasury-Bestände von ORBS ausmacht, Worldcoin mit 21 % sowie Beast Industries mit 8 %. Künstliche Intelligenz - OpenAI Eightco hat ca. 90 Millionen US-Dollar in Zweckgesellschaften investiert, die Zugang zu Eigenkapitalbeteiligungen an der Muttergesellschaft von OpenAI bieten. Dies entspricht ca. 27 % der Treasury-Vermögenswerte und stellt eine der höchsten offengelegten Konzentrationen eines börsennotierten Anlagevehikels dar. ChatGPT, die Verbraucher-App von OpenAI, hat offiziell Platz 1 bei App-Downloads in der Kategorie Verbraucher-KI erreicht und Anfang 2026 TikTok, Instagram und Facebook bei den monatlichen weltweiten Downloads überholt, laut Sensor Tower. Damit ist ChatGPT die bislang am schnellsten skalierende Verbraucher-App des Jahres. Digitale Identität - WLD-Token Eightco hält über 283 Millionen WLD, was etwa 8,53 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht. Dies ist die weltweit größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position und macht etwa 21 % des Vermögens der Eightco-Kasse aus. Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein einzigartiger Mensch und kein KI-Agent ist. Creator-Ökonomie - Beast Industries Eightco hat 18 Millionen US-Dollar in Eigenkapital von Beast Industries investiert sowie eine zusätzliche künftige Zusage über 7 Millionen US-Dollar getätigt, insgesamt also 25 Millionen US-Dollar. Zusammengenommen entspricht dies ca. 8 % der Treasury-Vermögenswerte. Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Reichweiten bei Verbrauchern und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower, gestützt auf MrBeast als die weltweit meistgesehene Person auf YouTube. Da KI die Produktion von Inhalten zur Massenware macht, werden Verbreitung und Vertrauen des Publikums zu zunehmend knappen Vermögenswerten. Informationen zu Eightco Holdings Inc. Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine in ihrer Art einzigartige Worldcoin (WLD)-Treasury-Strategie verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker ein indirektes Engagement in drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch die indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch die Position als größter öffentlicher Inhaber von WLD und des Proof-of-Human-Protokolls sowie die Creator-Ökonomie durch die Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren, darunter Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR, baut Eightco die Infrastrukturebene für Proof-of-Human-Verifizierung im Zeitalter agentenbasierter KI auf. Weitere Informationen erhalten Sie hier: X: @iamhuman_orbs Website: 8co.holdings Häufig gestellte Fragen Was ist die ORBS-Aktie? Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet indirekten Zugang zu: OpenAI und Beast Industries. Wer besitzt die meisten Worldcoin (WLD)? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS hält 283 Millionen WLD, was etwa 8,53 % des Umlaufbestands entspricht und weltweit die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position darstellt. Was ist Proof of Human? Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein einzigartiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentenbasierten Handel und jedes System, das im Zeitalter agentenbasierter KI das Prinzip "eine Person, ein Konto" erfordert. Wie steht Eightco (ORBS) zu Proof of Human? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich offengelegte institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt. Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings? Kevin O'Donnell ist Geschäftsführer von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehören Tom Lee, geschäftsführender Partner und Leiter der Research-Abteilung bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), sowie Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, als Berater des Verwaltungsrats an. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu: Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung und Einführung agentenbasierter künstlicher Intelligenz, einschließlich OpenAI's GPT-5.5 und nachfolgender Modelle; Erwartungen hinsichtlich der Einführung des World-ID-Protokolls in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; Erwartungen hinsichtlich des Zuwachses an nicht-menschlichen, KI-generierten und unechten Aktivitäten in Internetdomänen sowie der daraus resultierenden Wertsteigerung und Notwendigkeit der Authentifizierung durch verifizierte Menschen und verifizierte beauftragte Agenten; die Überzeugung, dass die "Proof-of-Human"-Verifizierung zu einer unverzichtbaren Infrastruktur wird; Aussagen zu potenziellen Marktchancen für die Authentifizierung verifizierter Menschen, einschließlich des Werts solcher Chancen; Erwartungen hinsichtlich der Leistung der OpenAI-Verbraucheranwendung, einschließlich ihrer Position als am schnellsten wachsende Verbraucher-App; Erwartungen hinsichtlich Trends bei der Produktion und Verbreitung von Inhalten sowie beim Vertrauen der Zielgruppe; die Treasury-Strategie des Unternehmens und die erwarteten Vorteile seiner indirekten Beteiligungen an OpenAI (über Zweckgesellschaften) sowie seiner Beteiligungen an WLD und Beast Industries; die Überzeugung des Unternehmens, dass sein Treasury-Portfolio entscheidende Komponenten für das zukünftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; sowie Aussagen zu den zukünftigen Kapitalzusagen und Investitionsplänen des Unternehmens, einschließlich seiner zukünftigen Zusage in Höhe von 7 Millionen US-Dollar an Beast Industries. Wörter wie "plant", "erwartet", "wird", "rechnet mit", "fortsetzen", "erweitern", "voranbringen", "entwickeln", "glaubt", "Prognose", "Ziel", "kann", "bleiben", "Projekt", "Ausblick", "beabsichtigen", "schätzen", "könnte", "sollte" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Aussage sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb privater Unternehmen zu lenken, an denen das Unternehmen nicht als Mehrheitsaktionär beteiligt ist, darunter OpenAI und Beast Industries; das Risiko von Verlusten oder Wertminderungen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Beteiligung am Eigenkapital von OpenAI (gehalten über Zweckgesellschaften), seiner Beteiligung an WLD und seiner Beteiligung am Eigenkapital von Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung weiterhin zu erfüllen; unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens verringern oder anderweitig den Kapitaleinsatz verzögern; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zur Finanzierung oder Skalierung seiner Geschäftstätigkeit oder strategischer Investitionen zu beschaffen; Volatilität der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der eigenen Bestände des Unternehmens erheblich beeinträchtigen könnte; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebung und Regelsetzungen, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung künstlicher Intelligenz oder die Erhebung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der Proof-of-Human-Technologie und des World-Netzwerks; Unsicherheit hinsichtlich des Tempos und der Entwicklung des Einsatzes agentischer KI in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; Risiken, dass das Wachstum nicht-menschlicher und KI-generierter Aktivitäten möglicherweise nicht wie erwartet eintritt oder nicht zu einer erhöhten Nachfrage nach Lösungen zur menschlichen Verifizierung führt; Risiken, dass die Leistung der Verbraucheranwendung von ChatGPT möglicherweise nicht auf dem aktuellen Niveau anhält; Risiken, dass die Verbreitung von Inhalten und das Vertrauen des Publikums möglicherweise nicht zu knappen Ressourcen werden, da KI die Produktion von Inhalten zur Massenware macht; sowie sich wandelnde Positionen der Öffentlichkeit und der Regierungen zu digitalen Vermögenswerten oder Branchen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, findet sich in den Einreichungen von Eightco bei der Securities and Exchange Commission ("SEC"), einschließlich der Risikofaktoren und anderer Offenlegungen im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen öffentlich verfügbaren SEC-Einreichungen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung. Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Überarbeitungen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um künftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973583/Eightco_Holdings_Infographic.jpg

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