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Pylontech von BloombergNEF als Tier-1-Energiespeicherhersteller anerkannt



07.05.2026 / 19:40 CET/CEST

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SHANGHAI, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063.SH), ein weltweit führender Anbieter von Energiespeichersystemen, wurde von BloombergNEF (BNEF) als Tier-1-Energiespeicherhersteller für das zweite Quartal 2026 anerkannt, was die Bankfähigkeit des Unternehmens, seine nachgewiesenen Fähigkeiten zur Projektdurchführung und seine etablierte Position auf dem globalen Energiespeichermarkt unterstreicht. Die BNEF Tier-1-Liste gilt als einer der strengsten Bewertungsmaßstäbe der Branche für Energiespeicherunternehmen. Die Bewertung berücksichtigt Faktoren wie technologische Fähigkeiten, Produktzuverlässigkeit, Erfolgsbilanz bei der Durchführung von Großprojekten und finanzielle Glaubwürdigkeit. Die Aufnahme von Pylontech in die Tier-1-Liste spiegelt das wachsende globale Projektportfolio und das langjährige Engagement für die Bereitstellung zuverlässiger Energiespeicherlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und Märkten wider. Zu den jüngsten Projekten von Pylontech gehören das "Ningxia Yinchuan 200MW/400MWh Energy Storage Project" und die "Jiangsu Huadian Yizheng 120MW/240MWh Energy Storage Power Station", beide in China. "Die BNEF Tier-1-Anerkennung spiegelt das Vertrauen des Marktes in die Technologie, die Produktqualität und die langfristige Zuverlässigkeit von Pylontech wider", so ein Sprecher von Pylontech. "Diese Anerkennung stärkt die Position von Pylontech als zuverlässiger Partner für Energiespeicherprojekte im Energieversorgungsbereich und im gewerblichen Bereich weltweit." Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der innovativen Entwicklung von Energiespeichern hat Pylontech eine vertikal integrierte Plattform aufgebaut, die Batteriezellen, Module, Batteriemanagementsysteme (BMS) und Systemintegration umfasst. Das Unternehmen baut seine globale Präsenz weiter aus und unterstützt gleichzeitig den Übergang zu einer saubereren, widerstandsfähigeren und nachhaltigen Energiezukunft. Informationen zu Pylontech Das 2009 gegründete Unternehmen Pylontech (688063.SH) ist ein spezialisierter Anbieter von Energiespeichersystemen. Mit dem Börsengang am STAR Market 2020 wurde Pylontech zum ersten börsennotierten Unternehmen in China, dessen Kerngeschäft ausschließlich auf Energiespeicherung ausgerichtet ist. Mit seinem umfassenden Know-how in den Bereichen Elektrochemie, Leistungselektronik und Systemintegration hat Pylontech zuverlässige Energiespeicherprodukte und -lösungen auf den globalen Markt gebracht und sich als führender Anbieter in der Branche etabliert. Die Produkte des Unternehmens kommen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen zum Einsatz, darunter Lösungen für Wohngebäude, gewerbliche und industrielle Anwendungen, netzseitige Energiespeicherung, Energiespeicherung in Mobilfunk-Basisstationen und Rechenzentren, leichte Elektrofahrzeuge, Batteriewechselsysteme und weitere mehr. Website: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974638/image1.jpg

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