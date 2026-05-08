Eine neue, KI-gestützte Optimierungs-App bietet Echtzeit-Transparenz, Kostensenkungen und vorausschauende Prognosen, während die KI-Ausgaben von Unternehmen zunehmen

Brightfin, ein führender Anbieter von KI-gestützter IT-Kostenoptimierung, gab heute die Einführung von "Spend Clearly AI" bekannt, einer intelligenten Optimierungs-App, die speziell für IT-Verantwortliche in Unternehmen entwickelt wurde, die mit dem doppelten Druck steigender IT-Komplexität und rasch ansteigender KI-Investitionen konfrontiert sind.

Da Unternehmen darum wetteifern, KI-Anwendungen, -Modelle und -Infrastruktur einzuführen, steigen die technologischen Anforderungen an das Budget schneller denn je und lassen sich immer schwerer nachverfolgen, zu rechtfertigen und zu kontrollieren. Die IT-Kosten moderner Unternehmen sind zu einem sich ständig verändernden Ziel geworden. Mit "Spend Clearly AI" erhalten CIOs, CTOs und IT-Finanzteams eine einzige, intelligente App, mit der sie genau nachvollziehen können, wohin jeder Euro für Technologie fließt, Verschwendung vermeiden und Kosten im Griff behalten können, bevor diese außer Kontrolle geraten.

"Hören Sie auf, die IT als Kostenproblem zu betrachten. Das Ziel besteht nicht nur darin, weniger auszugeben das Ziel ist es, das Geld sinnvoller einzusetzen", sagte Joel Martins, CEO von Brightfin. "Wenn Sie echte Transparenz haben und jeden in Technologie investierten Euro bis hin zu den damit erzielten Ergebnissen nachverfolgen können, hören Sie auf zu kürzen und beginnen zu optimieren. CIOs, die diesen Wandel vollziehen, werden nicht mehr als Kostenmanager, sondern als Unternehmensarchitekten wahrgenommen."

Spend Clearly AI bietet drei Kernfunktionen, die moderne Unternehmen benötigen. Erstens vereint eine umfassende Transparenz die IT- und KI-Ausgaben in einer einzigen konsolidierten Übersicht und beseitigt so die blinden Flecken, die zu Budgetüberschreitungen führen. Zweitens identifiziert die intelligente Kostenoptimierung kontinuierlich ungenutzte Dienste, ineffiziente Nutzung von KI-Modellen und unwirtschaftliche Verträge und zeigt automatisch umsetzbare Einsparungsmöglichkeiten auf. Drittens nutzt die vorausschauende Ausgabenprognose KI-gestützte Modelle, um zukünftige Kosten auf der Grundlage von Nutzungstrends, KI-Einführungskurven und dem Unternehmenswachstum zu prognostizieren, sodass Teams proaktiv planen können, anstatt auf Überraschungen reagieren zu müssen.

Sind Sie bereit herauszufinden, was Ihre IT- und KI-Ausgaben wirklich antreibt? Seien Sie am 28. Mai live dabei, wenn wir Ihnen in einem praktischen Webinar-Demonstrationsdurchlauf von Spend Clearly AI zeigen, wie IT- und Finanzteams Fragen in einfacher Sprache stellen und sofort umsetzbare Erkenntnisse zum Budget erhalten können, ohne auch nur eine einzige Abfrage schreiben oder einen einzigen Bericht erstellen zu müssen. Die Plätze sind begrenzt. Reservieren Sie daher noch heute Ihren Platz und machen Sie den ersten Schritt hin zu einem intelligenteren und übersichtlicheren IT-Finanzmanagement.

Über Brightfin

Brightfin hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Welt zu gestalten, in der jede technologische Entscheidung auf fundierten finanziellen Erkenntnissen, operativer Transparenz und intelligenter Automatisierung basiert damit Unternehmen ihre Gesamtkosten senken und in entscheidende Innovationen reinvestieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.brightfin.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260506824942/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Jacob Mollohan

Senior Director of Marketing

Jacob.mollohan@brightfin.com

720-235-9837