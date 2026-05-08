Nach Angriffen iranischer Streitkräfte auf drei US-Zerstörer in der Straße von Hormus haben die Vereinigten Staaten militärisch zurückgeschlagen. Das zuständige US-Regionalkommando Centcom erklärte auf der Plattform X, amerikanische Streitkräfte hätten daraufhin Ziele in der Islamischen Republik attackiert. Teheran wiederum warf Washington vor, die Waffenruhe weiter zu gefährden.Wenig später meldeten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), neue iranische Raketen- und Drohnenangriffe abgewehrt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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