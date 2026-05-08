FRANKFURT (dpa-AFX) - Kriegssorgen rund um den Iran sind am Freitag in Asien und in Europa wieder Thema. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,8 Prozent tiefer auf 24.471 Punkte. Das Tief lag in der Nacht sogar bei 24.318 Punkten.

Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig in der Straße von Hormus beschossen. "US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung", teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) des US-Militärs auf der Plattform X mit.

Präsident Trump drängte den Iran, nun schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Ansonsten werde das US-Militär iranische Einheiten in Zukunft noch viel härter und viel gewaltsamer treffen. Der Rückgang der Ölpreise setzte sich zuletzt ohnehin nicht mehr fort - in der Nacht zogen sie wieder etwas deutlicher an. Inzwischen meldeten auch die Vereinigten Arabischen Emirate wieder iranische Angriffe.

Der Dax tat sich bereits am Vortag schwer - trotz des KI-Booms in den USA und Asien. Sein Wochenhoch erreichte er am Mittwoch mit 25.152 Punkten, noch deutlich unter seinem Rekord vom Januar bei 25.507 Punkten. Nun dürfte er die am Mittwoch von 24.400 Punkten aus aufgerissene Kurslücke wieder schließen./ag/jha/