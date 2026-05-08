Der GBCI Europe Impact Report 2026 zeigt, dass 53 der europäischen führenden Immobilienunternehmen Resilienz als finanzielle Notwendigkeit priorisieren.

Die Green Business Certification Inc. Europe (GBCI) richtet vom 6. bis 8. Mai in Mailand den mittlerweile zum fünften Mal stattfindenden Circle 2026 aus, die jährliche Flaggschiff-Veranstaltung der europäischen LEED-Gemeinschaft.

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Porta Nuova, Milan LEED v4.1 Communities: Existing, Gold certification. Photo courtesy of COIMA.

Im Mittelpunkt der Diskussionen steht LEED v5, die neueste Version des weltweit am weitesten verbreiteten Bewertungssystems für nachhaltiges Bauen, das als Brücke zur Angleichung an die EU-Taxonomie dient eine entscheidende Priorität für den europäischen Markt, wo regulatorischer Druck und die Nachfrage der Investoren die Integration von Zertifizierung, Finanzierung und ESG-Berichterstattung beschleunigen.

GBCI Europe Impact Report 2026: Der Fokus des europäischen Immobilienmarktes verlagert sich von Nachhaltigkeit hin zu Risikomanagement

Im Rahmen des Hauptprogramms der Konferenz wird Peter Templeton, President und CEO von USGBC und GBCI, den GBCI Europe Impact Report 2026 vorstellen, der auf einer Datenanalyse der LEED-Zertifizierungsergebnisse in den wichtigsten europäischen Märkten basiert. In dem Bericht wird dargelegt, wie sich die bebaute Umwelt aufgrund von Dekarbonisierung, Resilienz und wachsenden ESG-Anforderungen weiterentwickelt. Außerdem wird eine hohe Angleichung in den Kernleistungsbereichen wie Energieeffizienz, Betriebsleistung und Raumklimaqualität bestätigt.

Mailand als Austragungsort für den Circle 2026 ausgewählt: Der italienische Markt gewinnt an Dynamik

Die Wahl Mailands als Austragungsort unterstreicht Italiens Status als reifer und sich schnell entwickelnder Markt, in dem die LEED-Zertifizierung zunehmend in Investitions-, Entwicklungs- und Vermögensverwaltungsstrategien integriert wird. Im Jahr 2025 rangierte Italien bei den LEED-Zertifizierungen europaweit auf Platz drei. Erste Daten für 2026 deuten bereits auf eine zunehmende Dynamik hin, da das Zertifizierungsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um fast das 1,8-Fache gestiegen ist, was die Position des Landes im Wettlauf um eine Vorreiterrolle im Jahr 2026 stärkt.

GBCI Europe dankt den Circle 2026 Platinum-Sponsoren Daikin Europe N.V. und RISE S.r.l. sowie GBC Italia als offiziellem Kommunikationspartner für ihre Unterstützung.

Über die Green Business Certification Inc. (GBCI)

GBCI verwaltet Projektzertifizierungen und berufliche Qualifikationen sowie Zertifikate, unter anderem die Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-Bewertungssysteme für nachhaltiges Bauen, EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), die TRUE-Zertifizierung für Null-Abfall, die Sustainable SITES Initiative (SITES) und das Investor Confidence Project (ICP) für energetische Sanierungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter gbci.org und auf LinkedIn.

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