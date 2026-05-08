Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, May 08
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GID
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.21
|Shrs:
|75,000,000.00
|Tckr:
|FGQI
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAE
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.48
|Shrs:
|5,100,000.00
|Tckr:
|FGEU
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAG
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|10.18
|Shrs:
|6,650,000.00
|Tckr:
|FGQP
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|CHD
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|CHF
|NAV:
|8.27
|Shrs:
|3,200,000.00
|Tckr:
|FGQC
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UIA
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|15.71
|Shrs:
|19,750,000.00
|Tckr:
|FUSA
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.97
|Shrs:
|110,350,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAE
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|11.59
|Shrs:
|5,750,000.00
|Tckr:
|FUSU
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAG
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|12.38
|Shrs:
|500,000.00
|Tckr:
|FUSP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAE
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.36
|Shrs:
|3,350,000.00
|Tckr:
|FEQD
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAG
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|10.06
|Shrs:
|200,000.00
|Tckr:
|FEQP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EIE
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|7.09
|Shrs:
|3,800,000.00
|Tckr:
|FEUI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMA
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|9.70
|Shrs:
|4,300,000.00
|Tckr:
|FEMI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMD
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.90
|Shrs:
|25,000,000.00
|Tckr:
|FEME
|Fund:
|FIL SR ENH EUR EQ ETF
|EAE
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.33
|Shrs:
|9,450,000.00
|Tckr:
|FEUR
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|UIA
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|13.33
|Shrs:
|111,377,529.00
|Tckr:
|FUSR
|Fund:
|FIL SR ENH GLB EQ ETF
|UIA
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.89
|Shrs:
|22,450,000.00
|Tckr:
|FGLR
|Fund:
|FIL SR ENH JAP EQ ETF
|EAJ
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|1,232.27
|Shrs:
|50,984,915.00
|Tckr:
|FJPR
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.45
|Shrs:
|591,900,000.00
|Tckr:
|FEMR
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.52
|Shrs:
|72,000,000.00
|Tckr:
|FPXR
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GUI
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.39
|Shrs:
|2,642,592.00
|Tckr:
|FGHY
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GHA
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.57
|Shrs:
|29,568,545.00
|Tckr:
|FHYG
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|EHI
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.70
|Shrs:
|11,239,715.00
|Tckr:
|FFGE
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|UHI
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.02
|Shrs:
|488,849.00
|Tckr:
|FGHU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|USI
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.03
|Shrs:
|319,042.00
|Tckr:
|FGGB
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|GAH
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.52
|Shrs:
|83,518,603.00
|Tckr:
|FGGG
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|UIH
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.07
|Shrs:
|109,347.00
|Tckr:
|FGGU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|EIH
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.80
|Shrs:
|51,620,612.00
|Tckr:
|FFGC
|Fund:
|FIL JPN EQ RES ENH ETF
|JDM
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|815.99
|Shrs:
|81,060.00
|Tckr:
|FJPI
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.36
|Shrs:
|456,820.00
|Tckr:
|FUIG
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.16
|Shrs:
|121,911.00
|Tckr:
|FUIE
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.02
|Shrs:
|101,073,611.00
|Tckr:
|FUIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.24
|Shrs:
|4,358,136.00
|Tckr:
|FEIG
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.94
|Shrs:
|50,908,681.00
|Tckr:
|FEIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EAU
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.35
|Shrs:
|4,924,226.00
|Tckr:
|FEIA GY
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAU
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.27
|Shrs:
|2,800,000.00
|Tckr:
|FGEA
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.04
|Shrs:
|564,086.00
|Tckr:
|FYEI
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.51
|Shrs:
|5,070,328.00
|Tckr:
|FYEP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.86
|Shrs:
|171,763.00
|Tckr:
|FYUE
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.47
|Shrs:
|20,053,175.00
|Tckr:
|FYUP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.02
|Shrs:
|569,021.00
|Tckr:
|FYUI
|Fund:
|FIL GBL QLT VAL ETF
|QGA
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.29
|Shrs:
|950,000.00
|Tckr:
|FGLV
|Fund:
|FIL US QLT VAL ETF
|QUA
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.96
|Shrs:
|500,000.00
|Tckr:
|FUSV
|Fund:
|FIL US FUND LGE CAP CORE ETF
|QUA
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.75
|Shrs:
|31,200,000.00
|Tckr:
|FFLC
|Fund:
|FIL US FUND SMALL MID CAP ETF
|QUA
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.23
|Shrs:
|3,450,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF
|QUA
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.50
|Shrs:
|71,450,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|EAH
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.29
|Shrs:
|14,487,389.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL USD CORP BD RES ENH ETF
|QUA
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.02
|Shrs:
|4,148,600.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL USD CORP BD RES ENH ETF
|EAH
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.99
|Shrs:
|5,301,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL EUR CORP BD RES ENH ETF
|EAU
|Date:
|7/5/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.98
|Shrs:
|10,620,000.00
|Tckr:
