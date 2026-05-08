In der Schweiz bilden sich zwei Initiativen namens Utopia und ASTAG Charge für das geteilte Laden von Elektro-Lkw, die beide auf der Plattform Depotcharge der Münchner Firma Evolve Energy aufsetzen. Ziel ist es jeweils, dass sich Logistiker ihre Ladeinfrastruktur untereinander zugänglich machen können. Mit dem Utopia-Projekt initiieren der Schweizer Netz- und Energiekonzern Repower und die beiden Logistikspezialisten DPD und G. Leclerc Transport ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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