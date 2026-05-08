Die Commerzbank verschärft im Übernahmekampf mit UniCredit ihren Kurs der Eigenständigkeit. Starke Quartalszahlen, ehrgeizige Gewinnziele und ein umfassender KI-Umbau sollen den Druck auf den italienischen Konkurrenten erhöhen. Gleichzeitig stellt das Frankfurter Institut hohe Ausschüttungen für Aktionäre und weitere Einsparungen in Aussicht.Rekordzahlen stärken die Abwehrstrategie Mit einem Nettogewinn von 913 Millionen Euro im vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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