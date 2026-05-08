Neuss (ots) -Der Leasingrückgabe-Schutz von Mobilize Financial Services ist vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) in Hamburg als "Finanzprodukt des Jahres 2026" ausgezeichnet worden.In seiner aktuellen Studie "Finanzprodukte des Jahres 2026" hat das Marktforschungsinstitut DISQ Finanzprodukte von Bankinstituten in Hinblick auf Innovationskraft und Kundennutzen untersucht.Der Leasingrückgabe-Schutz von Mobilize Financial Services ermöglicht Privat- und Gewerbekunden ein entspanntes Leasing, indem er vor unerwarteten Reparaturkosten schützt, wenn das Leasingfahrzeug am Vertragsende zurückgegeben wird."Wir freuen uns sehr, dass unser Leasingrückgabe-Schutz als Finanzprodukt des Jahres ausgezeichnet worden ist. Das bestätigt einmal mehr unsere Strategie, mit unseren Produkten echten Mehrwert für den Kunden zu schaffen und so eine sorgenfreie Mobilität zu ermöglichen", sagt Nadine Belting, Direktorin Marketing von Mobilize Financial Services Deutschland, zur Auszeichnung des DISQ für den Leasingrückgabe-Schutz.Weitere Informationen zum Leasingrückgabe-Schutz:Erklärvideo: https://youtu.be/Z2kjRDnsieEAllgemein: https://www.mobilize-fs.de/mobilizers/leasingrueckgabe-schutzÜber Mobilize Financial ServicesMobilize Financial Services ist die Marke für die Automobilbank RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Mobilize Financial Services bietet Produkte zu Finanzierung und Leasing durch die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland sowie Versicherungen und Services durch die RCI Versicherungs-Service GmbH über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.mobilize-fs.deOriginal-Content von: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125761/6271636