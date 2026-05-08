Nach Einride aus Schweden macht sich mit Humble Robotics aus den USA ein weiteres Startup auf den Weg, einen autonomen E-Lkw komplett ohne Fahrerkabine auf den Markt zu bringen. Allerdings unterscheidet sich der Ansatz etwas: Anstatt eines Kofferaufbaus soll der Humble Hauler genannte Lastwagen ein Containerchassis erhalten. Damit ist der Humble Hauler im Grunde eine autonom fahrende Ladefläche, die vorne nur eine schmale Wand mit Kameras und Sensoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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