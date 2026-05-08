Der erstmalig platzierte Anbieter emnify wurde für seine Vollständigkeit der Vision und Fähigkeit zur Umsetzung ausgezeichnet

emnify, ein globaler Anbieter cloudnativer IoT-Konnektivitätslösungen, gab heute bekannt, dass er im Gartner Magic Quadrant 2026 for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide als Visionary ausgezeichnet wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260507232985/de/

emnify named a Visionary in the 2026 Gartner Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide.

Bericht abrufen

Der erstmalig ausgezeichnete Anbieter emnify ist der Meinung, dass diese Anerkennung seinen zukunftsgerichteten IoT-Konnektivitätsansatz spiegelt, bei dem eine Plattform entwickelt wird, die den Trend der Unternehmensanforderungen antizipiert, anstatt die bisherigen Konnektivitätsmodelle zu replizieren.

"Wir glauben, dass die Ernennung als Visionary anlässlich unseres erstmaligen Auftretens im Gartner Magic Quadrant unsere gezielte Strategie der letzten zehn Jahre auszeichnet: von unserem eigenen Kernnetz und der richtungsweisenden Verschmelzung von Satelliten- und Mobilfunk auf einer einzigen SIM bis hin zur Integration optimierter KI-Modelle direkt in Konnektivitätsvorgänge war jede unserer Investitionen darauf ausgerichtet, unseren Kunden die höchstmögliche Geschwindigkeit und Kontrolle über die Konnektivität zu bieten. Die Einführung von SGP.32 als neuer Standard wird dazu beitragen, dass Kunden uns wählen. Für uns veranschaulicht diese Auszeichnung unsere Position als vorausdenkender Anbieter mit voller Infrastrukturverantwortung, intelligenter Orchestrierung und Lifecycle-Kontrolle im großen Maßstab", sagte Frank Stoecker, Mitgründer und CEO bei emnify.

emnify bietet hybride Konnektivität, indem Mobilfunk- (darunter LTE-M, NB-IoT und 5G) und nicht-terrestrische Netze über eine zentrale, einheitliche SIM-Plattform kombiniert werden. Dies ermöglicht eine flexible und resiliente Bereitstellung in verschiedenen Anwendungsfällen, wie Flottenmanagement, EV-Ladevorgänge, Assetverfolgung, POS-Systeme und vernetzte Verbrauchergeräte.

Mit mehr als 23 Millionen weltweit bereitgestellten IoT-Verbindungen und SIMs bedient emnify einen globalen Kundenstamm, von Startups bis hin zu großen multinationalen Unternehmen. Das Unternehmen investiert weiterhin in KI-gesteuerte Automatisierung, darunter ein KI-Copilot für Konnektivitätssupport, Anomalienerkennung und SGP.32-Orchestrierung. Dadurch soll die betriebliche Komplexität verringert werden, welche das Wachstum und die Weiterentwicklung von IoT-Bereitstellungen in Unternehmen mit sich bringt.

Die Leistung von emnify als IoT-Konnektivitätsanbieter wurde zudem branchenweit durch verschiedene Preise anerkannt, unter anderem durch den Gold Award for Telecoms Cloud Innovation 2026 (Juniper Research Future Digital Awards 2026), M2M Platform of the Year 2026 (IoT Breakthrough Awards) und den IoT Innovator Award for Aviation Connectivity Excellence 2025 (CompassIntel Tech Awards).

Gartner, Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide, Pablo Arriandiaga, Kameron Chao, Jon Dressel, 4 May 2026. A Gartner Magic Quadrant is a culmination of research in a specific market, giving you a wide-angle view of the relative positions of the market's competitors. By applying a graphical treatment and a uniform set of evaluation criteria, a Magic Quadrant helps you quickly ascertain how well technology providers are executing their stated visions and how well they are performing against Gartner's market view. Gartner Research Methodologies, Gartner Magic Quadrant, May 5, 2026, https://www.gartner.com/en/research/methodologies/magic-quadrants-research Gartner does not endorse any company, vendor, product or service depicted in its publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner publications consist of the opinions of Gartner's business and technology insights organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this publication, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Gartner and Magic Quadrant are trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates. This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document. The Gartner document is available upon request from emnify.

Über emnify

emnify ist der führende IoT-Konnektivitätspartner für Unternehmen, die die Welt vernetzen. emnify wurde 2014 gegründet und hat die branchenweit erste cloudnative globale IoT-Konnektivitätsplattform, das SuperNetwork, entwickelt, die über 550 Netzwerke in mehr als 195 Ländern und Regionen abdeckt. emnify, das seinen Hauptsitz in Berlin hat und Büros in den USA, Brasilien und auf den Philippinen betreibt, bedient Kunden in den Bereichen Flottenmanagement, EV-Ladevorgänge, Assetverfolgung, Luftfahrt, Verkaufsstellen und Unterhaltungselektronik.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260507232985/de/

Contacts:

--Medienkontakt:

Sara Debevec

Senior Content Manager

press@emnify.com