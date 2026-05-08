Was kaufen die größten Hedgefonds und Top-Investoren der Welt gerade wirklich? Genau das zeigen die 13F-Filings der US-Börsenaufsicht SEC. Bis zum 15. Mai müssen alle großen institutionellen Investoren ihre Positionen aus dem letzten Quartal offenlegen. Die Datenmenge? Überwältigend! Doch dieser Shortcut hilft Ihnen dabei, aus Tausenden Titeln die 50 aussichtsreichsten Chancen herauszufiltern.Die Datenflut rund um die 13F-Filings ist in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert: Inzwischen veröffentlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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