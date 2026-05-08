EQS-News: Univar Solutions LLC
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Der Präsident und Chief Executive Officer, David Jukes, wird mit Wirkung zum 1. Juli 2026 die Funktion des Vorstandsvorsitzenden übernehmen
DOWNERS GROVE, Illinois, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" oder "das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Anwender von Spezialzutaten und Chemikalien, gab heute eine Umstrukturierung der Führungsspitze bekannt, die das weitere Wachstum und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens unterstützen soll. Da sich Univar Solutions weiterhin darauf konzentriert, in allen Geschäftsbereichen Mehrwert zu schaffen, wird der Präsident und Chief Executive Officer des Unternehmens, David Jukes, die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen.
Ab dem 1. Juli wird der Vorstandsvorsitzende eng mit dem Führungsteam und dem Verwaltungsrat zusammenarbeiten, um die strategische Aufsicht zu gewährleisten, Kontinuität und Umsetzung sicherzustellen und die langfristigen Unternehmensprioritäten zu unterstützen. Dieser Übergang spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in seine Führungskräfte und seine Bereitschaft für die nächste Phase der Wertschöpfung wider.
Die organisatorische Weiterentwicklung richtet Univar Solutions auf klar abgegrenzte, kundenorientierte Segmente aus:
Jeder Chief Executive Officer wird dem Vorstand unterstellt sein, was die Verantwortlichkeit und strategische Klarheit stärkt.
"Diese Entwicklung markiert einen wichtigen Meilenstein für Univar Solutions", sagte Präsident und Chief Executive Officer David Jukes. "Dieser nächste Schritt ist der Höhepunkt eines sorgfältig ausgearbeiteten Nachfolgeplans, der in enger Zusammenarbeit mit unserem Vorstand entwickelt wurde, und ich freue mich darauf, mich weiterhin auf die langfristige Strategie, die Unternehmensführung sowie den Ausbau externer Beziehungen und Partnerschaften für das Unternehmen zu konzentrieren", sagte Jukes.
Jedes Segment wird mit erhöhter Autonomie, Verantwortlichkeit und Agilität agieren, was eine stärkere Fokussierung auf Kundenbedürfnisse, Marktdynamik und Innovation ermöglicht, während die gemeinsamen Unternehmenskompetenzen, die Kultur und die Werte des Unternehmens gewahrt bleiben. Infolge dieser Weiterentwicklung wird Nicholas (Nick) Alexos von seiner Position als Executive Vice President und Chief Financial Officer in den Vorstand von Univar Solutions wechseln.
"Nicks zahlreiche Beiträge - insbesondere während unseres Übergangs von einem börsennotierten zu einem privaten Unternehmen - waren von großer Bedeutung. Ich bin zutiefst dankbar für seine Zusammenarbeit und freue mich darauf, mit ihm als Mitglied unseres Vorstands zusammenzuarbeiten", fügte Jukes hinzu. "Unsere stärker fokussierte Struktur baut auf der Stärke unserer Plattformen auf, ermöglicht unseren Teams eine engere Zusammenarbeit mit den Kunden und versetzt das Unternehmen in die Lage, in verschiedenen Endmärkten effektiver zu konkurrieren und zu wachsen. Ich freue mich darauf, unser Führungsteam bei der Umsetzung dieses nächsten Kapitels zu unterstützen."
Weitere Ankündigungen zur Führungsstruktur im Zusammenhang mit der neuen Aufteilung werden bei Bedarf bekannt gegeben.
Informationen zu Univar Solutions
Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse oder die Cashflows des Unternehmens anderweitig erheblich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse sind und dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Mitteilung enthaltenen oder angedeuteten Aussagen abweichen können. Weitere Informationen zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten, finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht und in anderen Finanzberichten des Unternehmens, einschließlich der Informationen im Abschnitt "Risikofaktoren". Zukunftsgerichtete Aussagen geben ausschließlich die Sicht des Unternehmens zum Datum dieser Mitteilung wieder und sollten nicht als Darstellung der Sicht des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt verstanden werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
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08.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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