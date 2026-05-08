Führungspersönlichkeit der Halbleiterindustrie übernimmt die Leitung, um Beneqs nächste Wachstumsphase in der Atomlagenabscheidung zu beschleunigen

Beneq Oy, die Heimat der Atomlagenabscheidung (ALD), gab heute die Ernennung von Dr. Jason Harrison zum Geschäftsführer bekannt. Dr. Harrison tritt die Nachfolge von Dr. Tommi Vainio an und wird Beneq in die nächste Wachstumsphase auf den Märkten für Halbleiter, Optik sowie neue Technologien führen.

Ein strategischer Führungswechsel

Beneq tritt aus einer Position mit starker kommerzieller Dynamik in die nächste Wachstumsphase ein. Zu den jüngsten Meilensteinen zählen die Qualifizierung des Cluster-Tools Beneq Transform für die Serienproduktion von GaN-Leistungs- und HF-Filterbauelementen, die Einführung von Beneq Transmute und Beneq Transform XP, die beide für die Großserienfertigung (HVM) von Spezialhalbleitern entwickelt wurden, der zunehmende Einsatz der P-Series zur Beschichtung kritischer Kammerkomponenten für Bauelemente mit fortschrittlichen Strukturgrößen sowie die Auswahl des C2R für die Produktion von AR-Wellenleitern in XR-Optiken der nächsten Generation.

Vor diesem Hintergrund hat der Verwaltungsrat entschieden, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die Unternehmensführung an den sich wandelnden strategischen Prioritäten des Unternehmens auszurichten. Im Rahmen dieses Übergangs hat Dr. Tommi Vainio beschlossen, sein Amt als Geschäftsführer niederzulegen, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Der Verwaltungsrat dankt Tommi aufrichtig. Unter seiner Leitung hat Beneq seine Technologieplattform weiterentwickelt, seine Marktposition in der Dünnschichtabscheidung gestärkt und wichtige Entwicklungsphasen des Unternehmens durchlaufen.

Eine erfahrene Führungspersönlichkeit für ein wachsendes ALD-Geschäft

Dr. Harrison bringt umfassende globale Erfahrung im Bereich der Halbleiterbranche und in fortschrittlichen Technologiesektoren mit. Er hat in Quantenchemie promoviert sowie eine herausragende Laufbahn in den Bereichen Bauelementfertigung, Prozessentwicklung und Anlagenlösungen aufgebaut. Dabei bekleidete er leitende Führungspositionen bei Intel, Lam Research, Veeco und Applied Materials, unter anderem im Bereich Forschung und Entwicklung, bei der Einführung neuer Produkte, im globalen Kundenmanagement sowie in der Leitung von Geschäftsbereichen. Diese Kombination aus technischer Tiefe und kaufmännischem Gespür versetzt ihn in die Lage, Beneqs kommerzielle Umsetzung und sein Wachstum im globalen Kundenstamm zu skalieren.

Ausblick

Unter Jasons Leitung wird Beneq die strategische Umsetzung in seinem wachsenden Portfolio beschleunigen, die Kundenbeziehungen in Nordamerika, Asien und Europa vertiefen sowie weiterhin in innovative ALD-Lösungen von der Forschung und Entwicklung bis zur Großserienfertigung (HVM) investieren, um langfristigen Wert für Kunden, Beschäftigte und Interessengruppen zu schaffen.

Dr. Patrick Rabinzohn, Mitglied des Verwaltungsrats von Beneq, sagte: "Jason bringt die technische Tiefe, die Erfahrung im Geschäfts- und Kundenmanagement sowie die globale Perspektive mit, die Beneq in dieser Wachstumsphase braucht. Seine akademische Ausbildung und seine überzeugende Erfolgsbilanz in der Halbleiterindustrie versetzen Jason in die Lage, insbesondere die vom Unternehmen geschaffene Dynamik weiter auszubauen."

Dr. Jason Harrison, Geschäftsführer von Beneq, fügte hinzu: "Beneq verfügt über eine starke technologische Grundlage, ein talentiertes Team sowie eine wachsende Kundenpipeline in einigen der wichtigsten Märkte für Halbleiter und Optik. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die Umsetzung zu beschleunigen und dem Vertrauen gerecht zu werden, das unsere Kunden in uns setzen."

Über Beneq

Beneq leistete mit der Einführung der ersten kommerziellen ALD-Anlage im Jahr 1984 Pionierarbeit bei der industriellen Nutzung der Atomlagenabscheidung (ALD). Heute treibt Beneq die Einführung und Validierung von ALD mit einem Portfolio voran, das Beneq Transform, Transform XP, Transform 300 sowie Transmute für die Fertigung von Spezialhalbleiter-Bauelementen, TFS 200 und TFS 500 für F&E, die Batch-Systeme P400A, P800 sowie P1500 zur Beschichtung kritischer Halbleiter-Kammerkomponenten und komplexer Teilegeometrien sowie Spatial-ALD-Plattformen wie C2R und Anlagen für die Rolle-zu-Rolle-Verarbeitung umfasst. Mit Hauptsitz in Espoo, Finnland, ermöglicht Beneq die ALD-Integration vom Labor bis zur Fabrik für Halbleiter, Optik und funktionale Beschichtungen.

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